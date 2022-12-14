THIÊN ẤN bợ đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, đúng giờ Dần hôm nay (14/12/2022), TOP 3 con giáp công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuộc đời chính thức 'nở hoa', vận trình mở sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 14:25

Đúng giờ Dần hôm nay 14/12, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuộc đời chính thức mở sang trang mới, vạn sự may mắn, vận trình hanh thông.

Tuổi Dậu

Dậu được Thực Thần chiếu mệnh nên lộc lá trong công việc dồi dào, nhiều người được cấp trên ưu ái, quan tâm. Tinh thần lạc quan, luôn dồi dào năng lượng tươi mới và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn luôn muốn tự mình hoàn thành mọi công việc trong hôm nay.

Những nỗ lực của con giáp này cũng được cấp trên đánh giá cao và dành lời khen ngợi, đây là phần thưởng mà bạn cũng muốn nhận từ lâu. Cứ cố gắng thì sẽ có thành quả, bạn không dựa dẫm hay chơi xấu ai thì cứ đường hoàng mà nhận phần thưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Đào hoa vượng giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Ngoài ra, sự ủng hộ của mọi người là động lực giúp bạn có thêm niềm tin vào mối quan hệ hiện tại. 

THIÊN ẤN bợ đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, đúng giờ Dần hôm nay (14/12/2022), TOP 3 con giáp công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuộc đời chính thức 'nở hoa', vận trình mở sang trang mới - Ảnh 1
Dậu được Thực Thần chiếu mệnh nên lộc lá trong công việc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày 14/12/2022, Sửu có Thiên Ấn giúp đỡ trong công việc nên khá hài lòng với những gì mình đang làm. Phong thái tự tin và đàng hoàng của con giáp này tạo ấn tượng với đối tác làm ăn. Bạn cứ theo con đường làm ăn chân chính thì may mắn sẽ tới, đừng đi đường tắt trong công việc.

Bạn có những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy và khi bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ, đừng sốt ruột, cứ bình tĩnh rồi may mắn sẽ đến.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Tình yêu lứa đôi đem tới cho bạn niềm vui và cảm xúc thăng hoa hơn bao giờ hết. Song song đó, người độc thân cũng sớm tìm được người bạn đời cho mình. 

THIÊN ẤN bợ đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, đúng giờ Dần hôm nay (14/12/2022), TOP 3 con giáp công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuộc đời chính thức 'nở hoa', vận trình mở sang trang mới - Ảnh 2
Ngày 14/12/2022, Sửu có Thiên Ấn giúp đỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ che chở cho đường làm ăn của tuổi Ngọ. Con giáp này thông minh có thể hiểu rõ hầu hết đồng nghiệp và ghi nhớ kiến thức rất nhanh, điều này rất có lợi nếu hôm nay bạn phải làm việc ở cường độ cao. Người làm công việc giáo dục, nghiên cứu hoặc sắp thi cử sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất trong hôm nay.

Vận tình cảm ngày hôm nay sẽ trở nên tốt hơn nếu người tuổi Ngọ thực sự chân thành trong mọi mối quan hệ và mong muốn bình an. Dù được ngũ hành tương sinh độ mệnh nhưng cũng nên để ý đến cảm xúc và lời nói kẻo làm phật lòng mọi người.

THIÊN ẤN bợ đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, đúng giờ Dần hôm nay (14/12/2022), TOP 3 con giáp công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuộc đời chính thức 'nở hoa', vận trình mở sang trang mới - Ảnh 3
Ngũ hành Hỏa sinh Thổ che chở cho đường làm ăn của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu hôm nay (14/12), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tiền bạc bày ra trước mắt, của cải dư dôi, tình duyên nở rộ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung sướng như tiên

Đúng giờ Sửu hôm nay (14/12), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tiền bạc bày ra trước mắt, của cải dư dôi, tình duyên nở rộ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung sướng như tiên

Đúng giờ Sửu hôm nay 14/12, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, tình duyên thắm nở, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung sướng như tiên.

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