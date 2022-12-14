Đúng giờ Sửu hôm nay (14/12), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tiền bạc bày ra trước mắt, của cải dư dôi, tình duyên nở rộ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung sướng như tiên

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 14/12/2022 hôm nay, công việc của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Con giáp này có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Người trẻ tuổi thì hăng hái, sẽ nhận thêm việc làm thêm ở bên ngoài để tăng thu nhập cho bản thân trong thời gian rảnh, công việc nhìn chung thuận lợi, bình an.

Cục diện Thổ sinh Kim đem lại ánh sáng may mắn cho vận tình cảm. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần bạn biết buông tay thì thời gian sẽ cuốn đi đau buồn. Bạn bè của tuổi này tuy ít nhưng khá chất lượng, cũng không cần kiếm thêm nhiều bạn làm gì, như hiện tại là đủ.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Dù công việc bấp bênh nhưng bạn vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Con giáp này có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp từ thần Tài.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn có Thiên Ấn chiếu cố nên Tỵ không quá khó khăn khi lấy lại sự uy tín, danh tiếng trong làm ăn, giao dịch, ăn nói. Cơ hội thăng tiến của bạn rất rộng mở ở phía trước, hãy thể hiện khả năng của bản thân mình nhiều hơn nữa và nắm bắt nó thật tốt.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sớm tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Vợ chồng ngày càng hiểu ý nhau hơn trong mọi chuyện, gia đình nào muốn có thêm thành viên nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này.

Tâm trạng của tuổi Tỵ khá tốt nên cơ thể khỏe khoắn, xóa tan được những mệt mỏi trong tuần qua. Bản mệnh có thể tự thưởng bản thân bằng những món ăn ngon, nhưng nhớ hạn chế ăn các thực phẩm có nhiều dầu mỡ.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sớm tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/12/2022 hôm nay, những người tuổi Mão làm công việc tự do, đặc biệt là kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Những ai có cửa hàng riêng thì được lộc nên khá đông khách. Người làm công ăn lương ổn định, không có nhiều biến động trong ngày.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Dù công việc bấp bênh nhưng bạn vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Con giáp này có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp từ thần Tài.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ dưỡng Kim. Dù đang ở đâu thì bạn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Bạn cũng là người lương thiện, hay thương người, thích làm việc thiện để tạo ra hồng phúc cho mình và gia đình.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo