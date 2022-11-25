Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Trong hai năm tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Những con giáp này được dự đoán sẽ gặp điềm lành trong cuối tháng 11 và tháng 12, liên tiếp gặp vận tài lộc khiến 3 con giáp này phất lên nhanh chóng .Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất can đảm và sẵn sàng thử sức nhiều việc. Vì ậy, trong quá trình phát triển sự nghiệp, họ không bao giờ đi đường vòng, cũng ít khi gặp khó khăn trắc trở.

Trong tháng 11 năm nay, con giáp tuổi Thìn đạt được một số thành tựu, có bước phát triển lớn hơn. Sang tháng 12, công việc làm ăn của gia đình được cải thiện, cuộc sống của họ ngày càng sung túc, không còn thiếu thốn.

Thời gian này, họ có thể giải quyết các khó khăn một cách nhẹ nhàng, ít thiệt hại nhất. Có thể nói, tháng 12 là tháng trọng yếu nhất năm nay của con giáp tuổi Thìn.

Họ có thể kết thúc năm 2022 một cách mỹ mãn, những ngày tháng năm sau cũng sẽ không còn vất vả nữa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Ngọ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này có tương lai đầy hứa hẹn, làm gì cũng thành công, ôm gia tài trăm tỷ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, cuối tháng 11 đầu tháng 12 là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.