Thầy phong thủy dặn kỹ: Trong nhà có 5 thứ tuyệt đối không cho mượn kẻo hao tài mất lộc, con cháu lụi bại

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy , lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp...

Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, đồng hồ là biểu tượng của Thái Cực vì các kim đồng hồ luôn quay theo vòng tròn suốt ngày đêm. Vì vậy, khi đeo đồng hồ trên tay nghĩa là bạn đã mang theo cả một Thái Cực. Điều này cũng mang hàm nghĩa bạn đang nắm trong tay tài lộc và thời vận hanh thông.

Đồng hồ là vật dụng quen thuộc, thường xuyên được mọi người sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết ý nghĩa quan trọng của món đồ này.

Cho người khác mượn đồng hồ nghĩa là làm mất con đường tài vận, khiến công việc khó hanh thông.

Ngoài ra, kim đồng hồ luôn nhích từng chút về phía trước. Nó là biểu trưng của dòng thời gian luôn trôi. Vì vậy, cho người khác mượn đồng hồ còn được hiểu theo nghĩa cho mượn thời gian của chính mình. Đây là điều không may mắn.

Không cho mượn nạng, gậy batoong

Nạng, gạy batoong là trợ thủ đắc lực của người già hoặc những người gặp vấn đề khó khăn trong di chuyển.

Nó giúp họ tự đi lại dễ dàng hơn, là chỗ dựa của những người đang có thể lực yếu. Theo góc độ phong thủy, chiếc gậy này tượng trưng cho chỗ dựa của chủ nhân, không được tùy tiện cho mượn.

Đặc biệt, từ xa xưa, một số loại gậy được làm từ gỗ quý với ý nghĩa xua đuổi xui xẻo, tượng trưng cho sự trường thọ. Do đó, một số người tin răng cho mượn gậy chính là cho mượn tuổi thọ.

Không cho mượn gương

Trong quan niệm dân gian, mỗi chiếc gương được cho là có linh hồn riêng, mang theo năng lượng của chủ sở hữu. Vì thế, không nên cho người khác mượn gương.

Để người khác mượn gương của mình có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, tiền bạc.

Không cho mượn dao

Theo phong thủy, dao được coi là vật đại hung. Không cho người khác tùy tiện mượn và không nên mượn dao từ nhà người khác để tránh ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc đôi bên.

Tất nhiên, nếu một vị khách đến chơi nhà bạn hỏi mượn con dao để gọt hoa quả thì vẫn có thể cho mượn bình thường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!