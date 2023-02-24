Trồng 5 loài cây này trước nhà cả người lẫn của đều lao đao: Trồng sau nhà trấn giữ lộc, gia đình sung túc

Trong phong thủy, phía trước và sau ngôi nhà được xem là nơi sinh khí và sinh tài lộc, tuy nhiên không phải ai cũng biết nên trồng cây gì cho mát lại mang đến tài lộc cho gia chủ.

Cây trồng không chỉ giúp thanh lọc không khí cung cấp oxy cho con người mà có nhiều loại cây trồng còn mang ý nghĩa phong thủy. Chúng có thể mang lại may mắn cũng như có thể lấy đi may mắn trong gia đình bạn vì vậy cần lưu ý điều này khi trồng cây nhé! Theo các chuyên gia cho biết 5 loại cây dưới đây chỉ nên trồng sau nhà tránh trồng trước nhà tán tài tán lộc. Đứng đầu tiên chính là cây chuối Từ thời xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu mình rằng: “Trước cau, sau chuối” vì vậy nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây phong thủy gì sau nhà thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn.

Chuối có tán lá rộng có tác dụng che chắn rất tốt, hơn nữa chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt tượng trưng cho sự tốt tươi, may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình. Và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà. Cây bồ đề sau nhà Cây bồ đề là loại cây mang lại nhiều may mắn trong nhà Phật. Tuy nhiên, cây bồ đề không nên trồng trước nhà bởi tán lá của nó khá to um tùm dễ cản trở ánh sáng và lộc khí chảy vào nhà bạn. Nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó ở sau lưng nhà mình là rất tốt. Theo quan niệm về địa thế trong phong thủy học thì ngôi nhà nên tạo đủ tứ linh gồm: Thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Bên cạnh đó, cây bồ đề vốn liên quan nhiều tới nhà Phật nên khi bạn trồng chúng sau lưng nhà mình sẽ được đức Phật che chở, bảo vệ khiến gia chủ luôn bình an, những luồng khí xấu sẽ không thể quấy phá, làm ảnh hưởng tới gia đình bạn. Cây sung Cây sung là cây quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam. Trong phong thủy cây sung thể hiện cho sự sung túc. Nhưng chúng rất kiêng kỵ trồng trước cửa nhà bởi vì thân hình cây sung vốn to lớn. Nếu trồng trước nhà chắn ánh sáng vào nhà gây cản trở cho tài lộc. Đồng thời, xét về khoa học khi nhà thiếu ánh sáng con người sống trong nhà cũng dễ bị đau ốm, mệt mỏi tâm khí không thông dễ cáu kính ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Nhưng nếu bạn trồng cây sung sau lưng nhà thì rất tốt cho sức khỏe và tài lộc. Cây sung giúp điều hòa không khí. Đồng thời, nó còn giúp bảo vệ tài lộc của cải gia đình bạn giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới, giàu có. Cây tre hay cây trúc Phía sau ngôi nhà nếu trồng cây trúc sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà, khiến cuộc sống hạnh thông thuận lợi. Bênh cạnh đó, cây trúc thường mọc thành búi to thể hiện sự sum vầy quây quần cho mỗi gia đình. Vì vậy, nếu bạn trồng cây trúc sau nhà sẽ giúp cuộc sống tình cảm các thành viên thêm gắn bó, viên mãn. Cây dâu tằm bảo vệ sự bình an Cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tang tóc vì theo phiên âm tiếng hán cây dâu phát âm là “Tang”. Vì thế cây dâu rất kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điềm xấu nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo. Tuy nhiên, nếu như bạn mua xua đuổi vận xui, trấn giữ của cải trong nhà thì việc trồng cây dâu tăm lại sau nhà là hoàn toàn đúng đắn. Linh khí ở cây dâu tằm giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được an toàn, không có gì xâm nhập được, cuộc sống trong nhà sẽ luôn vui vẻ hài hòa, êm ấm. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-5-loai-cay-nay-truoc-nha-ca-nguoi-lan-cua-eu-lao-ao-trong-sau-nha-tran-giu-loc-gia-inh-sung-tuc-559411.html