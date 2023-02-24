Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (25-26/2): Định mệnh an bài, 3 con giáp xòe tay hứng hết lộc trời, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông

Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày cuối tuần này (25-26/2), top 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thân Tuổi Thân là một trong những con giáp thông minh, tài giỏi, có tài lãnh đạo và vô cùng nhạy bén trong kinh doanh. Trong công việc, con giáp này luôn biết cách làm bản thân nổi bật bằng sự tự tin và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Tuy nhiên tuổi Thân cũng được biết đến với tính cách bảo thủ, nóng nảy và bốc đồng nên đôi khi họ gặp phải nhiều kẻ ghen ghét. Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày cuối tuần này (25-26/2), nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, con giáp này sẽ có sự nghiệp hanh thông, tiền tài nở rộ và đường tình duyên rực rỡ. Tuổi Thân sẽ được cấp trên giao cho một vài nhiệm vụ quá sức trong thời gian tới.

Những tưởng họ gặp khó khăn và không thể hoàn thành tốt công việc, thế nhưng bằng sự nỗ lực của mình, con giáp này sẽ vượt qua rắc rối một cách nhanh chóng. Cũng nhờ công việc thuận lợi mà con giáp này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và thu về khoản tiền thưởng không nhỏ. Tuổi Ngọ Trong mắt người tuổi Ngọ, một cuộc sống lý tưởng là sẽ tràn ngập sự công bằng và lòng yêu thương. Vì vậy thời gian vừa qua, con giáp này khá mệt mỏi khi công việc, tiền tài lẫn tình duyên không như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng Ngọ không cần phải lo lắng vì trong 2 ngày cuối tuần này (25-26/2), con giáp này sẽ rất thoải mái, hạnh phúc. Với người tuổi Ngọ làm công ăn lương, ngoài khoản tiền thưởng cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm một vài khoản tiền thưởng từ công việc tay trái hoặc từ những thành tích xuất sắc trong công việc. Công việc hanh thông cũng giúp người tuổi Ngọ có nguồn tài chính ổn định hơn. Con giáp này có thể dễ dàng mua sắm cho bản thân, gia đình một vài món đồ đắt tiền như điện tử, nội thất… Tuổi Tuất Khi nhắc đến người tuổi Tuất, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến một con giáp chăm chỉ, độc lập và thích tự làm mọi việc mà không nhờ đến ai. Trong công việc, con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp vì sự tốt bụng, thân thiện của mình. Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày cuối tuần này (25-26/2) là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này bắt tay vào hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở trước đó. Một vài kế hoạch tưởng chừng như đã thất bại sẽ bất ngờ phát triển và đem về cho người tuổi Tuất một khoản lãi không tưởng. Họ cũng được những người thân thiết rủ rê đầu tư các dự án sinh lời cao. Tuy nhiên tuổi Tuất cần bình tĩnh, cân nhắc kĩ và hỏi thêm ý kiến người có kinh nghiệm để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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