Muốn vợ chồng hòa thuận đầu giường chớ nên để 4 thứ này, nếu không gia đình thường xuyên lục đục, làm ăn lụi bại

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 13:10

Theo quan niệm phong thủy, ở khu vực đầu giường chớ nên để những thứ này kẻo làm ảnh hưởng đến tài vận cũng như tình cảm trong gia đình.

Phòng ngủ là cần sự yên tĩnh để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày dài làm việc, học tập. Khi bố trí không gian trong phòng ngủ, ngoài việc tạo ra cảm giác thoải mái, chúng ta cũng cần chú ý đến yếu tố phong thủy.

Bài trí phòng ngủ hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ thu hút được tài lộc, may mắn, tình duyên suôn sẻ.

Theo quan niệm phong thủy, gia chủ nên tránh đặt 4 món đồ này ở đầu giường vì nó có thể làm ảnh hưởng đến tài lộc, may mắn và tình cảm vợ chồng.

Ảnh cưới

Muốn vợ chồng hòa thuận đầu giường chớ nên để 4 thứ này, nếu không gia đình thường xuyên lục đục, làm ăn lụi bại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cặp vợ chồng thích treo ảnh cưới ở ngay đầu giường. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, đây là vị trí không nên treo ảnh cưới. Treo ảnh cưới ở đầu giường sẽ tạo áp lực đè nén lên hai vợ chồng, khiến hôn nhân không suôn sẻ, có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng. Ngoài ra, việc treo một bức ảnh lớn, khung ảnh nặng ngay trên đầu sẽ khiến người nằm dưới có cảm giác bất an, lo sợ ảnh rơi xuống.

Treo ảnh cưới ở cuối giường cũng không phải là vị trí tốt vì nó khiến vợ chồng thường xuyên bất hòa về chuyện tiền bạc. Ảnh cưới cũng không nên treo ở bên phải giường ngủ.

Vị trí tốt nhất để treo ảnh cưới trong phòng ngủ là bên trái của giường.

Gương soi

Muốn vợ chồng hòa thuận đầu giường chớ nên để 4 thứ này, nếu không gia đình thường xuyên lục đục, làm ăn lụi bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gương soi cần được treo ở vị trí phù hợp để tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy, gương không nên treo ở đầu giường.

Treo gương ở đầu giường khiến người ngủ trên giường không ngon giấc, hay gặp ác mọng hoặc giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, gia chủ còn gặp nhiều trục trặc trong hôn nhân.

Trong phòng ngủ không nên đặt quá nhiều gương, không đặt gương ở đối diện giường hay đối diện với cửa nhà vệ sinh. Những vị trí này đều khiến gia chủ gặp bất lợi, làm giảm vượng khí.

Di ảnh người quá cố

Một số người cho rằng để ảnh của người đã khuất ở đầu giường sẽ tạo cảm giác người đó vẫn còn ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, đây là một đại kỵ. Nó có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ảnh của người quá cố tốt nhất nên được để ở khu vực riêng, thể hiện sự trang trọng.

Tượng Phật

Muốn vợ chồng hòa thuận đầu giường chớ nên để 4 thứ này, nếu không gia đình thường xuyên lục đục, làm ăn lụi bại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tượng Phật là một vật gắn liền với tôn giáo, tâm linh. Nhiều người để tượng Phật trong phòng ngủ hoặc ngay đầu giường để tạo cảm giác an tâm, xua đuổi tà khí. Tuy nhiên, việc này được xem là sự bất kính với thần Phật, là đại kỵ trong phong thủy. Làm như vậy, đường công danh sự nghiệp của gia chủ sẽ gặp trở ngại, khó phất lên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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