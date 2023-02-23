Những ngày cuối cùng của tháng 2/2023: TOP 3 con giáp nhận lộc trời ban, vận may gõ cửa, tiền tài tự về túi

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 07:18

Tử vi dự báo, trong những ngày cuối cùng của tháng 2/2023, những con giáp này gặp những điều may mắn, thuận lợi trong phát triển sự nghiệp nên tiền bạc tự về túi.

Tuổi Sửu

Những ngày cuối cùng của tháng 2/2023: TOP 3 con giáp nhận lộc trời ban, vận may gõ cửa, tiền tài tự về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày cuối tháng 2 này, phúc khí của người tuổi Sửu sẽ hanh thông vượng phát, bao nhiêu khó khăn, kiếp nạn đều bị bài trừ bằng hết. Đặc biệt là trong sự nghiệp, người tuổi Sửu như tìm được hướng đi riêng của mình trong bối cảnh nhiều người phải tạm hoãn lại công việc do tác động quá lớn từ các yếu tố bên ngoài.

Vì vậy mà không gì có thể ngăn cản người tuổi Sửu chạm tay vào thành công. Tiền bạc có thể sẽ không về ồ ạt ngay lúc này nhưng đây sẽ là bước khởi đầu cho sự đột phá của Sửu sau này.

Thời gian này, người tuổi Sửu may mắn gặp được tình yêu của đời mình, hỷ sự tìm đến tận cửa. Trong công việc, con giáp này làm ăn thuận lợi, gặp nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Tị

Những ngày cuối cùng của tháng 2/2023: TOP 3 con giáp nhận lộc trời ban, vận may gõ cửa, tiền tài tự về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày cuối cùng của tháng 2 dương lịch, người tuổi Tị sẽ tìm lại được ánh hào quang của chính mình cũng như vực dậy sự nghiệp đã héo úa bấy lâu. Cho dù phải chuyển sang phương thức làm việc khác thì người tuổi Tị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mang lại nhiều giá trị to lớn cho công ty.

Người tuổi Tị chỉ cần ngồi một chỗ, các hợp đồng, dự án mới cũng tự tìm đến giúp bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, Tị còn có dư thời gian để chăm sóc cho gia đình người thân của mình. Khi mọi việc dần trở về ổn định, người tuổi Tị sẽ được đề bạt lên các vị trí xứng đáng hơn với những đóng góp của mình.

Tuổi Mùi

Những ngày cuối cùng của tháng 2/2023: TOP 3 con giáp nhận lộc trời ban, vận may gõ cửa, tiền tài tự về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 2 dương lịch, người tuổi Mùi được thần Tài ghé thăm, ban tặng cho tài lộc, khí vận đầy nhà. Tiền tài sẽ tự khắc tìm đến con giáp may mắn này, dù rằng không lớn nhưng liên tục và rất đáng quý trong tình cảnh kinh tế khó khăn này.

Chưa kể, người tuổi Mùi có sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn nên bình an vô sự vượt qua hết mọi kiếp nạn phía trước. Vận trình đang lên, người tuổi Mùi hãy tận dụng mọi cơ hội để có được những thành công vang dội.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi trong khoảng thời gian này cũng rất tốt đẹp. Người còn độc thân hãy mở lòng mình, biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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