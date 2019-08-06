Tháng cô hồn nên và không nên mặc như thế nào để đón may mắn, tránh xa xui xẻo

Đây là cách ăn mặc nên và không nên trong tháng cô hồn để đón lộc trời ban, cũng như tránh được xui xẻo không đáng có.

Theo quan niệm dân gian, vào tháng cô hồn, bạn đi đâu, làm gì cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đặc biệt là ăn mặc như thế nào để tránh những rủi ro, đồng thời mang lộc về cho bản thân.

Không nên mặc áo in hình ma quỷ

Đây là điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, bạn nên biết để tránh rước xui xẻo vào người. Những bộ quần áo in họa tiết đầu lâu, ma quỷ, vệt máu... được nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng lại là trang phục không nên mặc trong tháng 7 Âm lịch.

Không nên mặc quần áo in hình họa tiết ma quỷ - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, người mặc những bộ quần áo như thế này thường không may mắn trong tháng cô hồn. Thậm chí họ còn bị hao tài tốn của, gặp họa từ trên trời rơi xuống, vướng nhiều thị phi.

Không nên mặc màu trắng

Theo quan niệm dân gian, bạn không nên mặc trang phục màu trắng trong tháng 7 Âm lịch. Bởi màu sắc này khá u ám, dễ khiến người mặc gặp chuyện không may. Người ta cho rằng màu trắng là màu tang tóc, bi thương, gia đạo nhiều chuyện buồn.

Không mặc những màu quá sặc sỡ

Không nên mặc những màu sắc sặc sỡ khi ra ngoài đường trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, nếu mặc những màu rực rỡ đi ra đường sẽ thu hút ma quỷ. Điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều điều không may.

Nên mặc những màu nào?

Trong tháng cô hồn, bạn nên mặc những bộ quần áo mang tông màu pastel, nhẹ nhàng để mang lại cảm giác thoải mái. Bên cạnh đó, hãy mặc những tông màu may mắn như nâu trầm, vàng đậm để mang lại vận may về tiền bạc.

Nên mặc màu nâu, vàng khi đi ra đường vào tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", tháng này, bạn nên cẩn thận trong cách nói chuyện, đi đứng cũng như ăn mặc, trang phục để tránh những rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mang theo những thứ này trong tháng cô hồn, vận may sẽ tăng gấp đôi, tiểu nhân tránh xa Khi đi ra ngoài nhớ mang theo những vật này bên người trong tháng cô hồn, vận may của bạn sẽ tăng lên gấp bội, tiền đếm không hết, đặc biệt còn xua đuổi được tà khí, tránh tai nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-co-hon-nen-va-khong-nen-mac-nhu-the-nao-de-don-may-man-tranh-xa-xui-xeo-333531.html