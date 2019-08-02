3 con giáp kiếm được bộn tiền, uống no lộc trời, bất chấp tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 02/08/2019 15:01

Bất chấp tháng cô hồn, 3 con giáp may mắn này vẫn uống no lộc trời, tiền bạc dư dả, của nả đầy nhà.

Nếu có tên trong danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ ăn lên làm ra, phúc phần đầy người, thăng tiến không phanh trong tháng cô hồn.

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Là con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch nên Thìn sẽ vượng vận tài lộc, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Thìn

Mặc những con giáp khác xui xẻo trong tháng cô hồn, Thìn vẫn là con giáp giàu có thịnh vượng, sung sướng như tiên. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Thìn cũng kiếm được bộn tiền, thoải mái tiêu pha vẫn không lo hết tiền.

Càng về cuối tháng 7 âm lịch Thìn càng vượng vận tài lộc, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân. Chẳng những thu nhập tăng đột biến, đời sống được cải thiện Thìn còn dư sức du lịch nước ngoài, thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý.

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Dám nghĩ dám làm, dám đi đến cùng với đam mê nên Sửu sẽ có tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Vận tài lộc khởi sắc, thăng chức tăng lương, được cấp trên cất nhắc nên Sửu sẽ thành công rực rỡ trong tháng cô hồn này. Sửu hãy nắm chắc cơ may trời cho để đổi đời nhanh chóng, thăng tiến vùn vụt để những tháng cuối năm 2019 bạn sẽ sống trong huy hoàng, an nhàn hưởng lộc.

Tử vi học chỉ rõ, dẫu ngày đầu tháng có chút trở ngại, bị kẻ xấu hãm hại nhưng Sửu đừng xuống tinh thần, cũng đừng dễ dàng buông xuôi. Dám nghĩ dám làm, dám đi đến cùng với đam mê nên Sửu sẽ có tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc.

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Từ tháng 7 âm lịch, tài vận, phúc vận của Mùi sẽ đỏ rực như son, giúp họ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thông minh và vô cùng khôn khéo trong đối nhân xử thế. Họ biết cách khiến người khác phải nể phục mình, biết cách làm ăn kinh doanh để kiếm được bộn tiền, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn giàu nứt đố đổ vách.

Từ tháng 7 âm lịch, tài vận, phúc vận của Mùi sẽ đỏ rực như son, giúp họ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra bấy lâu nay. Mùi hãy chớp lấy thời cơ để hiện thực hóa ước mơ của mình, trở thành tỷ phú là việc bạn hoàn toàn có thể làm được.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Nhờ được thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ may lội ngược dòng, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền trong tháng 8 này.

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