Tháng cô hồn, gia chủ chớ dại đụng đũa vào 4 món này kẻo xui xẻo bủa vây, vận số đi xuống

Quan niệm xưa cho rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên, để tránh xui xẻo, xua đuổi điềm dữ gia chủ không nên ăn 4 món này trong ngày đầu tháng cô hồn.

Quan niệm dân gian cho rằng, trong ngày đầu tháng cô hồn nếu trót ăn những món này gia chủ sẽ gặp tai ương cả tháng. Vậy nên, chỉ cần thuộc lòng những kiêng kỵ tháng cô hồn dưới đây bạn sẽ may mắn hơn người, vận đỏ như son. Cháo trắng là một trong những món kiêng kỵ tháng cô hồn, gia chủ chớ ăn kẻo rước phiền toái vào người - Ảnh minh họa: Internet 1. Cháo trắng Người xưa thường dùng cháo trắng để cúng cô hồn, đây là món chay để dạ quỷ và những vong hồn lưu lạc được ấm lòng sau những ngày đói vất vưởng. Thế nên, nếu trót dại ăn cháo trắng trong ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch gia chủ sẽ phạm phải đại kỵ, khiến người cõi âm tưởng rằng bạn đang tranh giành lộc trời với họ.

Nếu không muốn gặp phải bất trắc, tốt nhất gia chủ nên kiêng ăn cháo trắng trong ngày đầu tháng 7 âm lịch để xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần. Mùng 1 hàng tháng gia chủ cũng không nên ăn mực kẻo cả tháng đều đen đủi, xui xẻo như chính cái tên của món ăn này - Ảnh minh họa: Internet 2. Mực Mực là món hải sản giòn, ngọt và chế biến được rất nhiều món ngon trong ấm thực Việt. Tuy nhiên, mực lại có túi mực màu đen, được xem là sẽ mang đến xui xẻo cho gia chủ.

Không chỉ ngày đầu tháng cô hồn, ngày mùng 1 hàng tháng gia chủ cũng không nên ăn mực kẻo cả tháng đều đen đủi, xui xẻo như chính cái tên của món ăn này. Dù thèm đến gia chủ cũng đừng động đũa đến tôm kẻo vạn sự không như ý, muộn phiền kéo đến đời mình - Ảnh minh họa: Internet 3. Tôm Một món dễ ăn, ngon miệng như tôm lại là món kiêng kỵ ngày đầu tháng khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, quan niệm dân gian đã chỉ rõ, tôm là loài đi giật lùi nên nếu đầu tháng ăn tôm thì cả tháng gia chủ sẽ khó lòng thăng tiến, làm ăn cũng không suôn sẻ. Dù thèm đến mấy bạn cũng đừng động đũa đến món ăn này kẻo vạn sự không như ý, muộn phiền kéo đến đời mình. Gia chủ không nên ăn trứng vịt lộn nếu không vận may trời cho bạn sẽ không cánh mà bay, hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet 4. Trứng vịt lộn Ông bà ta thường ăn trứng vịt lộn vào ngày cuối tháng để “xả xui”. Người xưa quan niệm rằng, chính cái tên của món ăn này sẽ giúp họ đảo lộn tình thế, biến nguy thành an, khởi đầu cho tháng mới may mắn, vui vẻ hơn. Vậy nên, ngày đầu tháng gia chủ không nên ăn trứng vịt lộn nếu không vận may trời cho bạn sẽ không cánh mà bay, hao tài tốn của là chuyện khó tránh khỏi. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng cô hồn: 3 điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ, gia chủ bắt buộc phải nhớ kẻo bị bề trên quở phạt, tự rước tai ương Theo quan niệm dân gian, nếu không muốn đắc tội với bề trên, rước xui xẻo vào người, gia chủ nhất định phải nhớ 3 đại kỵ khi lau dọn bàn thờ trong tháng cô hồn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-co-hon-gia-chu-cho-dai-dung-dua-vao-4-mon-nay-keo-xui-xeo-bua-vay-van-so-di-xuong-333029.html