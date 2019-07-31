Tháng cô hồn: 3 điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ, gia chủ bắt buộc phải nhớ kẻo bị bề trên quở phạt, tự rước tai ương

Theo quan niệm dân gian, nếu không muốn đắc tội với bề trên, rước xui xẻo vào người, gia chủ nhất định phải nhớ 3 đại kỵ khi lau dọn bàn thờ trong tháng cô hồn này.

Dưới đây là những điều cần tránh khi lau dọn bàn thờ trong tháng cô hồn, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo thần linh quở trách. Tránh đổ vỡ đồ thờ cúng là một trong những đại kỵ khi lau dọn bàn thờ trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet 1. Đổ vỡ đồ thờ cúng Quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn là thời điểm âm khí xông thiên. Mọi người, mọi nhà cần cẩn trọng trong mọi việc để tránh xui xẻo, thất bại trong cuộc sống, công việc và tổn hao sức khỏe. Thế nên, con cháu thường thờ cúng thần Phật, ông bà tổn tiên rất thành tâm để mong được phù hộ độ trì, biến hung thành cát.

Khi thờ cúng trong tháng 7 âm lịch, gia chủ chớ làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Hành động này dù là vô tình nhưng sẽ khiến vong linh người đã khuất quở trách. Từ đây, gia chủ có thể gặp phải những phiền toái không đáng có vì tội bất kính. Gia chủ cần cẩn thận, khéo léo để không làm dịch chuyển vị trí của bát hương kẻo tự gây ra tai ương cho chính mình và gia đình - Ảnh minh họa: Internet 2. Di chuyển bát hương Bát hương không chỉ là nơi cắm hương sau khi khấn vái mà còn là nơi linh hồn ông bà tổ tiên ngự. Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần cẩn thận, khéo léo để không làm dịch chuyển vị trí của bát hương kẻo tự gây ra tai ương cho chính mình và gia đình.

Nếu trót dại phạm phải điều đại kỵ này, gia chủ cần thành tâm khấn vái, cầu mong bề trên tha thứ cho việc làm vô ý của mình ngay. Gia chủ phải để lại 5 chân hương và cắm lại vào bát hương ngay ngắn, tránh xiêu vẹo - Ảnh minh họa: Internet 3. Rút hết chân hương Gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ, thắp hương khấn vái, xin phép trước khi lau dọn bàn thờ trong tháng 7 âm lịch. Sau khi lau dọn bàn thờ, gia chủ sẽ tiến hành tỉa chân hương và dùng khăn sạch để lau bát hương. Cần lưu ý kỹ, gia chủ phải để lại 5 chân hương và cắm lại vào bát hương ngay ngắn, tránh xiêu vẹo. Với những chân hương đã tỉa gia chủ hãy hóa vàng, sau đó đem tro vùi vào gốc cây to khỏe, tán lá xanh tốt. Chớ dại vứt chân hương ở nơi xú uế kẻo đắc tội với bề trên. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường Muốn tránh được những xui rủi, vận đen trong tháng cô hồn gia chủ hãy mang theo những thứ này khi ra đường, nếu quên hãy quay về lấy ngay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-co-hon-3-dieu-dai-ky-khi-lau-don-ban-tho-gia-chu-bat-buoc-phai-nho-keo-bi-be-tren-quo-phat-tu-ruoc-tai-uong-332902.html