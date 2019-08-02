Mang theo những thứ này trong tháng cô hồn, vận may sẽ tăng gấp đôi, tiểu nhân tránh xa

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch có những điều kiêng kỵ . Khi đi chơi, đi ra đường vào tháng cô hồn , bạn nên mang theo những vật này bên người để bảo vệ bản thân, tránh xui rước hên về, đặc biệt có thể chống lại năng lượng xấu.

Theo quan niệm dân gian, muối giúp trừ tà, xua đuổi những năng lượng xấu. Khi ra đường, bạn nhớ mang theo một nắm muối để tránh tai ương.

Khi đi ra đường nên mang một nắm ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, bạn nên hạn chế đi ra đường vào ban đêm trong tháng cô hồn. Nếu có công việc bất đắc dĩ phải đi ra đường thì nên đem theo một nắm ngải cứu. Theo quan niệm của ông bà ngày xưa, trồng ngải cứu xung quanh nhà có thể giúp gia chủ đuổi tà khí, tăng thêm năng lượng tốt, tài lộc đổ về không ngớt.

Đậu xanh

Theo quan niệm dân gian, nam nên mang 7 hạt, nữ 9 hạt đậu xanh để trong một cái túi gấm hoặc túi vải. Điều này giúp bạn có thể tránh những điều xui xẻo, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn.

Đậu xanh giúp xua đuổi tà khí trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Túi đậu xanh sẽ giúp bạn xua đuổi năng lượng xấu và mang điều tốt lành đến cho bản thân. Nếu mang theo bên người khi đi ra ngoài, bạn sẽ cảm thấy yên tâm và không sợ bất cứ ai hãm hại mình.

Tỏi

Người xưa khuyên bạn nên mang theo tỏi bên người trong tháng cô hồn này. Trong tháng này, năng lượng xấu rất nhiều, thường mang lại nhiều chuyện không như ý bạn mong muốn. Tỏi có thể giúp bạn xua tà khí.

Tỏi là vật tránh tà theo quan niệm dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Gạo nếp

Gạo nếp tượng trưng cho ấm no, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Gạo nếp tượng trưng cho sự no ấm, gia đạo thịnh vượng, gia chủ làm ăn phát đạt đồng thời cũng có thể xua đuổi được tà khí. Vì vậy trong tháng 7 Âm lịch này, bạn nên mang theo gạo nếp bên người để có cuộc sống bình yên, ăn nên làm ra, gia đạo bình an vô sự.

Bật lửa

Bật lửa giúp xua đuổi nhiều tà khí - Ảnh minh họa: Internet

Lửa tượng trưng cho sự nhiệt huyết và tràn trề sinh khí. Theo quan niệm dân gian, mang theo bật lửa bên người mang lại may mắn cho bạn đồng thời giúp bạn xua đuổi những năng lượng xấu trong tháng này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm