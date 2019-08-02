Mang theo những thứ này trong tháng cô hồn, vận may sẽ tăng gấp đôi, tiểu nhân tránh xa

Tâm linh - Tử vi 02/08/2019 16:23

Khi đi ra ngoài nhớ mang theo những vật này bên người trong tháng cô hồn, vận may của bạn sẽ tăng lên gấp bội, tiền đếm không hết, đặc biệt còn xua đuổi được tà khí, tránh tai nạn.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch có những điều kiêng kỵ. Khi đi chơi, đi ra đường vào tháng cô hồn, bạn nên mang theo những vật này bên người để bảo vệ bản thân, tránh xui rước hên về, đặc biệt có thể chống lại năng lượng xấu.

Muối

thang co hon 1
Muối là vật mang đến may mắn trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, muối giúp trừ tà, xua đuổi những năng lượng xấu. Khi ra đường, bạn nhớ mang theo một nắm muối để tránh tai ương. 

Cây ngải cứu

thang co hon 2
Khi đi ra đường nên mang một nắm ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, bạn nên hạn chế đi ra đường vào ban đêm trong tháng cô hồn. Nếu có công việc bất đắc dĩ phải đi ra đường thì nên đem theo một nắm ngải cứu. Theo quan niệm của ông bà ngày xưa, trồng ngải cứu xung quanh nhà có thể giúp gia chủ đuổi tà khí, tăng thêm năng lượng tốt, tài lộc đổ về không ngớt.

Đậu xanh

Theo quan niệm dân gian, nam nên mang 7 hạt, nữ 9 hạt đậu xanh để trong một cái túi gấm hoặc túi vải. Điều này giúp bạn có thể tránh những điều xui xẻo, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn.

thang co hon 3
Đậu xanh giúp xua đuổi tà khí trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Túi đậu xanh sẽ giúp bạn xua đuổi năng lượng xấu và mang điều tốt lành đến cho bản thân. Nếu mang theo bên người khi đi ra ngoài, bạn sẽ cảm thấy yên tâm và không sợ bất cứ ai hãm hại mình.

Tỏi

Người xưa khuyên bạn nên mang theo tỏi bên người trong tháng cô hồn này. Trong tháng này, năng lượng xấu rất nhiều, thường mang lại nhiều chuyện không như ý bạn mong muốn. Tỏi có thể giúp bạn xua tà khí. 

thang co hon 4
Tỏi là vật tránh tà theo quan niệm dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Gạo nếp

thang co hon 5
Gạo nếp tượng trưng cho ấm no, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Gạo nếp tượng trưng cho sự no ấm, gia đạo thịnh vượng, gia chủ làm ăn phát đạt đồng thời cũng có thể xua đuổi được tà khí. Vì vậy trong tháng 7 Âm lịch này, bạn nên mang theo gạo nếp bên người để có cuộc sống bình yên, ăn nên làm ra, gia đạo bình an vô sự.

Bật lửa

thang co hon 6
Bật lửa giúp xua đuổi nhiều tà khí - Ảnh minh họa: Internet

Lửa tượng trưng cho sự nhiệt huyết và tràn trề sinh khí. Theo quan niệm dân gian, mang theo bật lửa bên người mang lại may mắn cho bạn đồng thời giúp bạn xua đuổi những năng lượng xấu trong tháng này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng cô hồn, gia chủ chớ dại đụng đũa vào 4 món này kẻo xui xẻo bủa vây, vận số đi xuống

Tháng cô hồn, gia chủ chớ dại đụng đũa vào 4 món này kẻo xui xẻo bủa vây, vận số đi xuống

Quan niệm xưa cho rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên, để tránh xui xẻo, xua đuổi điềm dữ gia chủ không nên ăn 4 món này trong ngày đầu tháng cô hồn.

Xem thêm
Từ khóa:   tháng 7 âm lịch những điều kiêng kỵ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi