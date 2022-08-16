Tháng 9 - Mùa thu, 3 con giáp bơi trong biển vàng, chìm trong biển bạc, hút cạn lộc trời, vận may tăng vọt

Vận thế của người tuổi Mão cuối năm 2022 chuyển biến rất tích cực. Người tuổi Mão rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”.

Tháng 9 tới, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi Sửu sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi thường thông minh, chân thành, sẵn sàng đấu tranh chống lại sự bất công. Người tuổi này có rất nhiều bạn bè, biết quan tâm, thấu hiểu mọi người và biết chăm sóc người khác.

Con giáp này hay giúp đỡ mọi người nên có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ được dự báo sẽ có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, họ làm gì cũng được người khác giúp đỡ.

Ảnh minh họa

Bắt đầu từ tháng 9, tài vận của con giáp tuổi Hợi sẽ tăng lên. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Con giáp này không ngừng mở rộng nguồn lực trong công việc nên mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, tránh được nhiều phiền phức. Người tuổi này nhận được thêm công việc, dự án mới. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống đơn giản, không thích cầu kỳ. Con giáp này thậm chí còn có chút hiền lành, nhút nhát. Tuổi Mão không thích nói nhiều và thường tỏ ra điềm tĩnh. Con giáp này không thích những người khác biết mình có tiền.

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, họ luôn học hỏi và tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm hữu ích. Họ biết việc gì có thể sinh lời, tạo ra nguồn tiền tốt.

Tháng 9 tới, họ may mắn được gặp Quý nhân giúp đỡ, thần Tài ban lộc lớn nên làm việc gì cũng thuận lợi, gặp may. Chính vì thế, trong tương lai rất gần họ có thể chuyển mình trở thành đại gia nổi tiếng thiên hạ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.