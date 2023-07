Tháng 8 TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp này ưu tú hơn người, vạn sự tốt lành, sự nghiệp thành danh, đắc tài đắc lộc, thu lợi bạc tỷ

Theo tử vi tháng 8, con giáp tuổi Ngọ nếu đang làm công ăn lương thì hãy duy trì công việc của mình, phát triển những thế mạnh của bản thân, không nên ôm đồm quá nhiều dẫn đến việc gì cũng không thành. Những người làm tự do, tư nhân thì năm nay có thể thử sức với các lĩnh vực mới như bất động sản, chứng khoán, vàng bạc… cũng có khả năng sinh sôi ra nhiều lợi ích.

Người tuổi Ngọ là một trong những con giáp có vận may lớn nhất trong tháng 8. Nhờ được cát tinh chiếu mạng mà sự nghiệp cả năm của tuổi Ngọ vượng phát, vận trình thăng tiến, vạn sự hanh thông, có thêm quý nhân phù trợ.

Người tuổi Ngọ là một trong những con giáp có vận may lớn nhất trong tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 8 có nói, những người tuổi Dậu sẽ tiếp nối vận may, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Vào thời gian này, người tuổi Dậu lại tiếp tục hưởng nhiều điều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều tiếp tục phát triển không ngừng.

Trong tháng 8, nếu tuổi Dậu tìm được cơ hội đầu tư thì hãy nhanh chóng nắm bắt vì đó có thể giúp họ đổi đời. Những tháng cuối năm nay, tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố, không những thế họ còn có những bước tiến mới trong mối quan hệ xã hội, vòng tròn bạn bè được mở rộng, tương lai xán lạn cùng những điều tốt đẹp đang chờ đợi.