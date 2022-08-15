Tháng 8 này, con giáp nào mất tiền oan uổng, tiểu nhân đeo bám chẳng cha?

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 00:00

Trong tháng cô hồn tới đây, các con giáp dưới đây hãy cẩn thận giữ tiền của mình nếu không mất tiền oan uổng.

Tuổi Dần

Là con giáp mất tiền tháng 8/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Dần khá ảm đạm, công việc gặp nhiều trở ngại nên thu nhập cũng khó cải thiện như mong muốn.

 

Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Thời điểm hiện tại, bạn chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao, chưa có nhiều bứt phá nên cơ hội được tăng lương, thưởng nóng gần như là không có.

 

Trong khi đó, người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Lúc này, bản mệnh cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư, không vội chạy theo xu thế của thị trường.

 

Đồng thời, bản mệnh hãy thận trọng trong chi tiêu, tránh tiêu xài phung phí. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng. Việc này sẽ giúp cho bạn tránh khỏi việc đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính trong ngắn hạn.

 

Bạn cũng nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Bạn làm việc gì cũng phải có chừng mực, có mục đích rõ ràng.

 

Tuổi Hợi

Chi tiêu trong tháng nhiều, lại có hiện tượng phá tài do bị tiểu nhân lừa gạt, bản mệnh cần tỉnh táo quản lý túi tiền thật chặt. Kể cả với những người đã từng hợp tác, làm việc cùng cũng cần đề cao cảnh giác, bằng không người chịu thua thiệt cuối cùng cũng chỉ có bạn mà thôi.

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Trong một tháng tiểu nhân luôn tìm cách gây khó dễ thế này, người kinh doanh, buôn bán đề cao cảnh giác với các đối thủ cạnh tranh.

Có những kẻ vì ghen ghét, đố kị mà nảy sinh tà tâm, tìm cách hãm hại bạn. Bản mệnh có thể mất tiền “oan” vì sự ngây thơ của mình. 

Tuổi Dậu

 

Tài lộc của người tuổi Dậu không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước, vì thế, bản mệnh nên tập trung vào các giải pháp an toàn. Đôi khi giữ cho mình không mất tiền thì cũng là đầu tư có lợi rồi.

 

Với người làm công ăn lương, hãy nghiêm túc và trách nhiệm với công việc được giao, đừng để đến khi sai sót vừa phải mất tiền đền bù, vừa tốn thời gian, công sức giải quyết.

 

Thu nhập của người làm kinh tế cũng có dấu hiệu bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Dù có ôm đồm nhiều việc cùng lúc để mong khoản nọ bù khoản kia thì hiệu quả cũng không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

 

Khi có những khoản chi bất ngờ ngoài tầm kiểm soát, bản mệnh đành phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy tránh việc mua sắm bằng khoản tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn nhé. Với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn thì bạn cần tránh xa ngay lập tức. Cho dù là người nhà mời gọi đi nữa, bạn cũng đừng vì cả nể mà nhắm mắt đưa chân.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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