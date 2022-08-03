Bước qua dịp lễ Vu lan để đến Rằm tháng 7, các con giáp nào vượt qua gian khổ để được an yên tâm hồn?

May mắn sẽ đến với các con giáp dưới đây trong Rằm tháng 7 này, và đặc biệt là khi bước qua dịp lễ báo hiếu.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn có tính cách lạc quan, vui vẻ. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình giỏi. Trong cuộc sống, bản mệnh kết giao được với rất nhiều người, có duyên kiếm tiền bằng cách kết nối các mối quan hệ.

Tử vi dự báo rằng, sau lễ Vu Lan, tuổi Mão bước vào thời kỳ bội thu. Nhờ trời Phật phù trợ mà tuổi Mão giàu có bội thu. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể thể tận hưởng cuộc sống sung túc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Năm nay tài vận của người tuổi Hợi cải thiện rất nhiều và thu nhập chủ yếu đến từ nguồn thu chính. Sau dịp lễ Vu lan, do được cát tinh soi chiếu nên vận thế khởi sắc, con giáp này liên tiếp đón nhận hỷ sự, những chuyện không may mắn trước đây đều được hóa giải hết.

Do trong thời gian này có sao Tử Vi, Long Đức, Địa Giải xuất hiện trong cung mệnh, nên người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Đặc biệt chuyện tình cảm lứa đôi sẽ vô cùng thăng hoa. Những người độc thân sẽ có cơ hội thoát kiếp cô đơn.

Thời điểm sau lễ Vu Lan, tuổi Hợi được Thần Tài chấm sổ, có thể đạt được thành công trong mọi mặt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Với sự thông minh và năng lực hơn người, tuổi Hợi sẽ gặt hái nhiều thành quả lớn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thông minh, linh hoạt, luôn cẩn trọng trong mọi việc. Con giáp này không kiêu ngạo, luôn kiên nhẫn, dám đương đầu với thử thách, tìm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Sau lễ Vu Lan, tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh, tài vận không ngừng thăng tiến. Con giáp này sẽ có một mùa thu hoạch bội thu, tài chính ngày càng vững mạnh. Sự hưng thịnh, giàu có của tuổi Tuất khiến nhiều người ghen tỵ.

Đường tình duyên của tuổi Tuất có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Có được điều này là do tuổi Tuất biết cách lắng nghe, động viên nửa kia, giúp đối phương có chỗ dựa vững chắc, vượt qua khó khăn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 7 này, điều gì sẽ xảy ra với các con cưng của trời? Theo tử vi, một số con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn nhất cuối tháng 7 này. Cùng đón xem là các con giáp nào nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-qua-dip-le-vu-lan-de-den-ram-thang-7-cac-con-giap-nao-vuot-qua-gian-kho-de-duoc-an-yen-tam-hon-487760.html