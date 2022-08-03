Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

Vận trình của con giáp tuổi Thìn trong tháng này được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ.

Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua.

Khía cạnh tình cảm của bạn rất đáng mong chờ. Vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước đấy nhé. Điều quan trọng đó là bạn nhớ trân trọng tình cảm của đối phương.

Tuổi Sửu

Tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu tài khí hanh thông, tiền bạc dư dôi, thoải mái chi tiêu không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thần May mắn đang đứng về phía con giáp này nên tiền bạc hết rồi lại có, bản mệnh lại chăm chỉ cố gắng làm việc nên càng có nhiều cơ hội kiếm tiền về tay.



Thời điểm này, nếu có cơ hội đầu tư thì hãy nhanh chóng nắm lấy thời cơ, mở rộng quy mô kinh doanh, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, chịu khó vất vả đầu tư để tích lũy tài chính dùng cho công việc sau này. Xem tử vi có điềm báo tốt lành cho đầu tư và làm nghề tay trái, người tuổi Sửu khá may mắn và là con giáp tài lộc dồi dào trong tháng cô hồn. Hãy thử tham khảo thêm Tuổi Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để tìm cho mình đối tác thích hợp.

Tuy nhiên vẫn có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chỉ xin nhắc nhở con giáp này hãy luôn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác.

“Cẩn tắc vô áy náy”, có nhiều chuyện cần kiêng kị trong tháng cô hồn, nếu là người làm ăn thì càng nên cẩn trọng để không bị hoàn cảnh gây sức ép cho mình.

Tuổi Tỵ



Bước sang tháng mới đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận.

Tài lộc khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Trong tháng này nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

Lời khuyên cho con giáp tuổi Tỵ đã có đôi có cặp trong tháng này đó là nên đối xử tốt với người thương, chớ nên phủ định hết mọi công sức của họ bạn nhé. Đôi khi những gì tốt đẹp họ dành cho bạn quá vô tư mà bạn lại xem như đó là điều đương nhiên, thái độ này sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Người độc thân nên nhớ rằng không phải mình tốt bụng, hiền hòa hay tài giỏi là người ta sẽ yêu mình. Vấn đề liên quan đến cảm xúc rất khó nói, vì thế bạn chỉ nên bình tĩnh lại và chờ người phù hợp hơn đến với mình mà thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.