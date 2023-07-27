Tháng 8, 9, 10 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, hưởng lộc Thần Tài, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 10:00

Danh sách dưới đây là 3 con giáp có vận khí tốt nhất trong tháng 8, 9, 10.

Tuổi Thìn

Bước sang tháng 8, 9, 10, vận khí của tuổi Thìn sẽ được cải thiện rất nhiều. Những chuyện khó chịu và phiền toái từ năm ngoái sẽ được dẹp bỏ. Thay vào đó, Thìn sẽ có một cuộc sống với nhiều may mắn và cơ hội hơn. Đây cũng là thời điểm con giáp này trở nên bình tĩnh và tự tin hơn.Thời gian này, Thìn có được những kết nối quan hệ sâu sắc, không chỉ trong sự nghiệp, cuộc sống mà còn cả tình cảm.

Vận khí trở nên hưng thịnh giúp cho bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đồng thời làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trong công việc, bạn sẽ nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và tiền bối, các dự án nắm trong tay cũng đều hoàn thành xuất sắc. Nhìn chung, đây là thời gian mà Thìn cảm thấy nhàn nhã hơn rất nhiều khi bạn bỏ ra ít công sức nhất nhưng lại nhận được về thành quả nhiều nhất. Hãy tận dụng thời cơ này để làm chuyện lớn nhé!

Tháng 8, 9, 10 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, hưởng lộc Thần Tài, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 8, 9, 10, tuổi Dậu vẫn giữ được phong độ của mình. Mọi người xung quanh sẽ cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều khi thấy bạn trưởng thành, mạnh mẽ và ngày càng tài giỏi hơn. Thời gian này, Dậu cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng trong cuộc sống. Vận khí của tuổi Dậu khá hưng thịnh. Sẽ có một số thay đổi đến với cuộc sống của Dậu nhưng đó là những thay đổi tích cực và đáng mong chờ.

Trong sự nghiệp, Dậu có thể tăng độ uy tín của mình và nhận được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ. Đây là thời điểm để bạn phát huy hết tài năng của mình, tỏa sáng rực rỡ và trở thành người dẫn đầu. Nhìn chung, với sự giúp sức của quý nhân và vận may bất ngờ, Dậu có thể bỏ ít công nhưng lại nhận về quả ngọt sum suê. 

Tháng 8, 9, 10 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, hưởng lộc Thần Tài, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong tháng 8, 9, 10 là thời gian những nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp. Không chỉ trong sự nghiệp mà cả tài vận và con đường phát triển cá nhân của Sửu. Qua sự thể hiện của Sửu cũng khiến mọi người xung quanh vô cùng nể phục. Vận khí của tuổi Sửu vô cùng hưng thịnh. Bạn làm đâu thắng đó, đi đâu cũng có được quý nhân phù trợ, may mắn và cơ hội tới liên tục. Trong công việc, Sửu sẽ được tăng lương, thăng chức nhờ những cống hiến của mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ nâng cao được chuyên môn nhờ gặp gỡ được những người tài giỏi. Đây là thời gian mà tuổi Sửu không chỉ may mắn trong sự nghiệp, mà tình yêu hôn nhân của bạn cũng rất thuận lợi. Chuyện tình cảm tốt đẹp chính là một trong những động lực lớn để con giáp tuổi Sửu tốt lên mỗi ngày.

Tháng 8, 9, 10 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, hưởng lộc Thần Tài, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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