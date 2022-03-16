Tháng 2 âm nguyên khí dồi dào, những con giáp được QUÝ NHÂN phù hộ, NẮM BẮT cơ hội HIẾM CÓ, sự nghiệp LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, bội thu BỘN TIỀN, cuộc sống SUNG TÚC

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 22:10

Cùng điểm mặt những con giáp sau đây được Quý Nhân phù hộ và gặp nhiều may mắn, công thành danh toại trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 này nhé!

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người có rất nhiều ưu điểm. Họ tinh tế, khéo léo, khoan dung nên trong giao tiếp dễ đắc nhân tâm, kết giao được nhiều bạn bè tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ họ cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Sau 1 năm Tân Sửu 2021 nhiều khó khăn và trở ngại, những người tuổi Mùi bước vào năm Nhâm Dần với 1 tâm thế khác hẳn. Áp lực giảm bớt, tuổi Mùi dễ dàng đưa ra các quyết sách dứt khoát, làm gì cũng vượng, khiến người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Tháng 2 âm nguyên khí dồi dào, những con giáp được QUÝ NHÂN phù hộ, NẮM BẮT cơ hội HIẾM CÓ, sự nghiệp LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, bội thu BỘN TIỀN, cuộc sống SUNG TÚC - Ảnh 1

Tháng 2 âm lịch, tuổi Mùi có cơ may tài chính rất lớn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần, các mối quan hệ trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân của họ đều được cải thiện khi tuổi Mùi dễ kết thân và mở rộng được mạng lưới làm ăn của mình. Nhận được sự khích lệ và ủng hộ của người khác, tuổi Mùi thăng tiến rõ rệt trong công việc, lương thưởng cũng tăng, giúp cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, ổn định.

Tử vi học có nói, tháng 2 âm lịch này, tuổi Mùi có cơ may tài chính rất lớn, nhất là những người làm về kinh doanh sẽ có quý nhân trợ giúp, giành được dự án hoặc hợp đồng mới, nên biết tận dụng để làm giàu. Những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ nhận được những thông tin quan trọng hoặc có được đánh giá tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến và thành công trong công việc của họ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Những người tuổi Thân có đầu óc nhạy bén và thường có tài năng kinh doanh tốt. Nếu như được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Dù 2022 tuổi Thân rơi vào năm vận hạn 3 năm nhưng cũng không nên quá lo lắng. Trong thời gian gần nhất, vào khoảng tháng 2 âm lịch sắp tới, cuộc sống tuổi Thân cũng có nhiều hỷ sự. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà tuổi Thân sẽ tìm được nhiều cơ hội mới để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại họ đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, họ nhất định sẽ thành công vang dội.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu trong năm nay rất tốt. Con giáp này có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, tài chính nhờ đó họ có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Trước năm 2022, người tuổi Dậu đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2022, con giáp này có thể giải quyết được các vấn đề này. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có biến tiến vượt bậc, nâng tầm cuộc sống, hoàn cảnh gia đình được cải thiện đáng kể.

Tháng 2 âm nguyên khí dồi dào, những con giáp được QUÝ NHÂN phù hộ, NẮM BẮT cơ hội HIẾM CÓ, sự nghiệp LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, bội thu BỘN TIỀN, cuộc sống SUNG TÚC - Ảnh 2

Tháng 2 âm lịch, tuổi Dậu có nhiều bước tiến vượt bậc

Con giáp này có sự tự tin lớn và có thể mở rộng kinh doanh. Chỉ cần có sự can đảm và quyết tâm, tuổi Dậu có thể làm được những điều bất ngờ, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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