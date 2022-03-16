Chia buồn với những con giáp trong 4 ngày tới, SẬP BẪY tiểu nhân, khó khăn MUÔN TRÙNG, tiền KHÔNG CÁNH mà bay, cẩn trọng kẻo NGHÈO xuyên năm

Là con giáp mất tiền cuối tháng 3/2022 nên vận trình tài lộc của người tuổi Sửu không quá sáng sủa. Bạn cần nhắc nhở mình phải tập trung, tâm huyết hơn cho công việc, không thể để mọi việc được đến đâu thì đến.

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi, hưởng thụ nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức. Vì chỉ ở mức hoàn thành công việc nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty, hãy cẩn thận kẻo mắc phải sai lầm, phải dùng tiền của mình để sửa lỗi.

Tuổi Sửu cần tập trung vào làm việc.

Việc làm ăn của người làm kinh doanh có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc. Thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế.

Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài kẻo rơi vào cảnh thua lỗ nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón một tuần có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Do đó, bạn mệnh làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Về vấn đề tài chính, bạn có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Trong tháng 3, con giáp này nên chú ý cất giữ tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Về chuyện tình cảm, có thể xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, trước mọi tình huống thậm chí cả khi có người thứ ba xen vào, điều bạn cần làm là suy nghĩ thật sự thấu đáo, tránh vì nóng nảy hay quá ghen tuông mà làm hỏng tình cảm đã vun đắp bấy lâu nay.

Tuổi Dần

Có khả năng giữa con giáp tuổi Dần và nửa kia hoặc những thành viên trong gia đình sẽ xảy ra xung đột trong những ngày cuối tháng 3 tới đây. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, đẩy mọi chuyện vào bế tắc.

Tuổi Dần cần giữ gìn sức khỏe.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn cảm nhận được những khoảng trống, những rào cản, những cơ hội tưởng chừng tốt đẹp lại tuột khỏi tay khiến bạn không khỏi thất vọng, chán nản. Bạn sẽ cảm thấy sức khỏe bất ổn do ảnh hưởng của mùa, dẫn đến cảm giác bất an, thiếu ổn định.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm