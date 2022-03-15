Trong vòng 10 ngày tới, những con giáp này KHÔNG KHÉO sẽ bị VẠ MIỆNG, gây ân oán với tiểu nhân khiến sự nghiệp TAN TÀNH, hình ảnh TỤT DỐC

Theo dự đoán cho 12 con giáp trong 10 ngày tới, do có hung tinh chiếu, nhân duyên của tuổi Tý không tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè xung quanh. Trong đó có kẻ tiểu nhân vì bực tức mà tìm cách hãm hại.

Bên cạnh đó thời gian gần đây tài vận của con giáp cũng đi xuống. Tuổi Tý không những làm ăn ít lợi lộc, còn hao tiền tốn của, do bị vay mượn, thiếu nợ.

Vì vậy tuổi Tý trong 10 ngày tới cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo với bạn bè, tránh chọc giận tiểu nhân, gây thù chuốc oán. Nếu có ai vay tiền, tốt nhất khéo léo tìm cách từ chối, kẻo mất cả tiền lẫn bạn. Chưa kể, bạn còn bị đặt điều, mang tiếng xấu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn thích chia sẻ với mọi người về những vấn đề họ đang gặp phải. Quả thật, những lời khuyên của người tuổi Mùi rất có hiệu quả, đem lại hy vọng và khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc cho mọi người.

Tuổi Mùi cần tiết chế sự ngạo mạn của bản thân về những chiến thắng.

Nhưng có một vấn đề thiếu sót mà người tuổi Mùi đã vô tình không nhận ra, đó là việc họ thích khoe khoang. Người tuổi Mùi nói về quá khứ của mình bất kể dịp nào và họ luôn cảm thấy đắc ý. Dù điều đó đúng hay không nhưng hành động này của người tuổi Mùi vô tình gây ấn tượng xấu cho người đối diện. Hãy học cách quên đi quá khứ chiến thắng và hướng tới tương lai nhiều hơn nhé người bạn tuổi Mùi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là những người rất thông minh và nhận được nhiều đánh giá tốt từ mọi người. Nhưng họ lại thường không đặt sự thông minh đó vào việc nâng cao kỹ năng, cải thiện bản thân. Mà luôn nghĩ cách tận dụng tối đa lợi thế mà họ đang có. Kết quả, theo thời gian, lời nói của người tuổi Dậu bộc lộ ra con người họ. Sự chi li và toan tính của họ khiến mọi người dần mệt mỏi. Những ưu điểm không thể xóa nhòa khuyết điểm. Người tuổi Dậu nên học cách tự thỏa mãn với bản thân và mọi người xung quanh. Sự cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn họ nghĩ.

Tuổi Dậu cần học cách tự thoả mãn bản thân.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cương nghị trầm tính, chất phác lương thiện, ngây thơ lãng mạn, không câu nệ chi tiết nhỏ. Những người tuổi Hợi rất thẳng thắn, bộc trực, nói năng thường không kiêng nể, có gì nói đấy. Trước khi cất lời người tuổi Hợi không dùng nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ đúng sai, xem xét hậu quả lời nói của mình. Tệ hơn, họ lại không có năng lực ứng phó tình huống, khả năng xử lý có thể nói là khá vụng về, thường thành “vụng chèo khéo chống”.

Thẳng thắng thường thua thiệt được dùng để miêu tả người tuổi Hợi.

Cũng bởi lý do này, họ rất hay đánh mất lòng người khác, khiến người khác hiểu sai ý của mình. Cũng nhiều lúc, họ tự rước họa vào thân vì chính sự thẳng thắn quá mức này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo