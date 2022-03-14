Lấy các con giáp này về LÀM VỢ, chồng như VỚ ĐƯỢC VÀNG, hạnh phúc NGẬP TRÀN, sự nghiệp THĂNG TIẾN, TÀI LỘC ập đến ÀO ÀO

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 15:40

Những người phụ nữ nằm trong các con giáp sau nếu lấy được bạn sẽ rất hạnh phúc, điểm tốt hỗ trợ bạn trong phát triển sự nghiệp.

NÀNG HỢI

Người phụ nữa tuổi Hợi thường rất thông minh và tháo vát. Họ không chỉu quán xuyến tốt các việc trong gia đình mà còn có thể hoàn thành tốt các việc ở công ty. Chính sự nhạy bén và tinh tế đã giúp họ nhận biết được hành động của mình và giúp họ chọn được cách mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong gia đình, mọi thành viên sẽ không thể phê phán hay chê trách về cách mà họ ứng xử với người lớn tuổi hay nhỏ tuổi của họ. Trong lúc chồng gặp khó khăn, họ sẽ luôn bên cạnh để chia sẻ, hay là cùng góp ý để có thể đưa ra những ý kiến và phương pháp giải quyết tốt nhất. Vì thế người đàn ông khi có họ bên cạnh sẽ luôn cảm thấy an toàn, yên tâm để phát triển sự nghiệp của mình.

Lấy các con giáp này về LÀM VỢ, chồng như VỚ ĐƯỢC VÀNG, hạnh phúc NGẬP TRÀN, sự nghiệp THĂNG TIẾN, TÀI LỘC ập đến ÀO ÀO - Ảnh 1

Nàng Hợi thông minh, tháo vát.

NÀNG MÙI

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi khôn ngoan, tinh tế và sống trách nhiệm. Họ đặt nặng cảm xúc nên chỉ yêu và cưới người khiến con tim mình rung động. Một khi đã kết hôn, dù có bận bịu chốn công sở đến mấy thì Mùi vẫn cố gắng dành thời gian quán xuyến việc nhà đâu ra đấy.

Nếu nàng giáp khác sau khi kết hôn chấp nhận lùi lại làm hậu phương thì Mùi lại không như thế. Cô ấy có tham vọng làm giàu, khẳng định vị trí chốn công sở nên sẽ khiến chồng hãnh diện vô cùng. Chưa kể, con giáp này chính là thần tài tái thế nên chồng sẽ được thơm lây, có được vô số vận may tài lộc. Chồng dù nghèo mạt rệp lấy được vợ tuổi Mùi cũng giàu lên nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục.

NÀNG NGỌ

Đặc điểm nổi bật trong tính cách phụ nữ tuổi Ngọ là họ rất lạc quan, yêu đời, thông minh, nhanh nhẹn và giỏi xã giao. Họ nổi tiếng là những người hào phóng, thích bay nhảy và luôn bắt kịp xu hướng của cuộc sống. Tuy ham chơi nhưng họ là những người vô cùng có trách nhiệm với bản thân và công việc, họ có khả năng giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Với chồng, họ sẽ đem hết sức lực và tài cán để ủng hộ và cho anh ấy lời khuyên tốt đẹp nhất. Người đàn ông sẽ có một chỗ dựa vững chắc nếu kết hôn với phụ nữ tuổi này.

Lấy các con giáp này về LÀM VỢ, chồng như VỚ ĐƯỢC VÀNG, hạnh phúc NGẬP TRÀN, sự nghiệp THĂNG TIẾN, TÀI LỘC ập đến ÀO ÀO - Ảnh 2

Nàng Ngọ nổi tiếng lạc quan, yêu đời và giỏi xã giao.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Càng lớn càng NHUẬN SẮC, những con giáp nữ sẽ làm ĐIÊU ĐỨNG cánh đàn ông vì những đặc điểm NỔI TRỘI này

Càng lớn càng NHUẬN SẮC, những con giáp nữ sẽ làm ĐIÊU ĐỨNG cánh đàn ông vì những đặc điểm NỔI TRỘI này

'Thời gian là kẻ thù của phụ nữ', tuy nhiên với những cô nàng thuộc các con giáp sau đây thì lại hoàn toàn ngược lại, những thăng trầm của cuộc sống chỉ như làm tô điểm thêm những nét đẹp của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi may mắn tử vi sự nghiệp tử vi hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông