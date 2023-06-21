Thiên Ấn cho Tuất quyền lợi được bày tỏ ý kiến của bản thân và được người khác tôn trọng trong công việc. Thời gian này nếu không có việc cần thiết thì cũng không cần phải đi lại nhiều, cứ làm tốt việc của mình rồi đi về nhà nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.

Tình hình tài chính rất ổn ở thời điểm này. Tiền bạc dồi dào cũng là do bạn chăm chỉ làm ăn chứ không phải là do dựa dẫm vào người khác. Nếu bạn thực sự thích thú công việc này thì phải chăm chỉ để có khả năng thăng tiến và tăng lương trong thời gian cuối năm nay.

Ngọ khá may mắn trong công việc nhờ có Chính Quan trợ giúp. Bản mệnh là con giáp kiên định, lý trí, là người có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày này có lợi cho các ngành nghề như chính trị, ngân hàng, giáo dục hoặc thi cử.

Tài lộc cũng tăng lên khi có Tam Hợp cục theo sau. Ngọ biết cách lấy tiền đẻ ra tiền, không tiêu pha hoang phí vô tội vạ nên lúc cần tiền không cần phải vay ai. Con giáp này ngày càng thông minh trong cách đầu tư làm ăn, dẫu bị mang tiếng keo kiệt nhưng bạn không để người thân thiếu thốn thứ gì.

Đường tình cảm thuận lợi nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Tình yêu không tốt vậy thì hãy gạt bỏ sang một bên đi. Cố gắng ăn uống lấy sức, làm việc quên đi nỗi buồn. Khi bạn biết yêu bản thân, ăn mặc đẹp, có tiền trong túi thì tình yêu xứng đáng với bạn sẽ đến sớm thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay Thứ Tư 21/06/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.