Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh năm Tý là những người thông minh, lanh lẹ hàng đầu trong số 12 con giáp. Với bản tính tiết kiệm và biết cách quản lý chi tiêu, càng ngày cuộc sống của người tuổi Tý càng khá lên và hiếm khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Tử vi dự báo ngày mai (20/10), nếu bạn nhận được một món quà giá trị từ người tuổi Tý thì hãy biết rằng, bạn rất được họ đánh giá cao, vì người tuổi Tý chẳng mấy khi mở ví một cách hào phóng nếu đó không phải là người họ thực sự yêu quý.

Người tuổi Tý không thích được tán dương hay công nhận một cách công khai. Tóm lại, họ không phải người háo danh và cũng không mong chờ những điều phù phiếm. Bản năng khôn ngoan luôn cho họ cảm nhận được khi nào thì có rắc rối xảy ra và tìm cách tháo gỡ.

Thế nên, theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai (20/10), một khi người tuổi Tý đã quyết định "liều một phen" thì thường họ sẽ đạt được thành công rực rỡ, khiến người khác phải ngưỡng mộ và thầm ghen tị, vì không phải con giáp nào cũng nên "liều" và "liều" thành công.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Tử vi dự báo ngày mai (20/10), tuổi Dậu trúng độc đắc, giàu bất thình lình”, phát tài rực rỡ, giàu có khiến ai cũng hờn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo ngày mai (20/10) tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên người cầm tinh con rồng luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở.

Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau của cuộc đời. Tử vi dự báo ngày mai (20/10) này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn mất phương hướng và chưa biết sẽ làm gì, nhưng bước vào Rằm tháng 4 âm lịch, cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Từ ngày mai (20/10) trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài theo gót, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì cuối năm tuổi Thìn đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm