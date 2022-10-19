Hết tháng 10 là hết nghèo hết khổ, sang tháng 11: Top 3 con giáp may mắn ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê, làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 11:17

Tử vi dự báo hết tháng 10 sang tháng 11, 3 con giáp này công việc thuận lợi đủ đường, giàu có, lộc lá ào ào khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão được lòng thiên hạ. Đây cũng chính là nguyên do vì sao họ thường được bề trên nuông chiều, quý nhân hỗ trợ hết lòng. Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót khi hết tháng 10 sang tháng 11.

Vậy nên, hiện tại dù cơ cực, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Lúc này, tiền xài thả ga, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Hết tháng 10 là hết nghèo hết khổ, sang tháng 11: Top 3 con giáp may mắn ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê, làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi - Ảnh 1

Tử vi dự báo hết tháng 10 sang tháng 11, tuổi Mão may mắn ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê, làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Dậu bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm. Khi người tuổi này gặp phải khó khăn, thường sẽ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Con giáp này là một trong những con giáp cuộc đời may mắn suôn sẻ nhờ có sự trợ giúp của quý nhân.

Hết tháng 10 là hết nghèo hết khổ, sang tháng 11: Top 3 con giáp may mắn ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê, làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi - Ảnh 2

Tử vi dự báo hết tháng 10 sang tháng 11, tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất. Theo tử vi, tuổi Tý là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài từ khi hết tháng 10 sang tháng 11.

Hết tháng 10 là hết nghèo hết khổ, sang tháng 11: Top 3 con giáp may mắn ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê, làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi - Ảnh 3

Tử vi dự báo, giai đoạn hết tháng 10 sang tháng 11, quý nhân vận cực thịnh, tuổi Tý gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc nhân đôi, nghèo mấy cũng đổi đời thành đại gia, nhà xe có đủ

Trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc nhân đôi, nghèo mấy cũng đổi đời thành đại gia, nhà xe có đủ

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (20/10 – 3/11), 3 con giáp này đổi đời ngoạn mục, chẳng những ăn nên làm ra, đại cát đại lợi họ còn tiêu tiền khỏi nghĩ.

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