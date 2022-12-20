Thần Tài nhả vía, cuối tháng 11 âm lịch giàu sang thịnh vượng: 3 con giáp may mắn đỏ bừng, ăn nên làm ra, của cải chất núi, hưởng phúc phát đạt

Cuối tháng 11 âm lịch , con giáp tuổi Sửu có tài vận vượng phát, phúc lộc dồi dào. Người tuổi này làm công ăn lương thì đồng lương ổn định, thu nhập tăng nhẹ.

Tử vi dự báo tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nhất vào cuối tháng 11 âm lịch. Trước hết bạn hãy xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có.

Sự nhiệt huyết, năng nổ cũng là yếu tố chủ yếu giúp bạn nhanh chóng nám bắt thời cơ, từ đó đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng.

Vì vậy nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt. Dù để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn có thể sẽ phải vất vả ít nhiều, nhưng thành tích bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã đặt ra.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Họ là người cởi mở, sáng suốt, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều để hoàn thiện bản thân.

Cũng bởi vậy mà chòm sao này vượng vận quý nhân, luôn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ trong công việc. Sau tuổi 35, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Dậy có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

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