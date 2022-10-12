Thần Tài lót đường ban đại lộc: 3 con giáp mừng hơn trúng số, làm ăn vượng phát, vận tài thăng hoa, tiền về chật két từ 13h chiều thứ Tư (12/10/2022)

Tử vi Từ 13h chiều ngày thứ Tư này cho thấy Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thứ 4 này cũng có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Tuổi Thân

Tam Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thân một ngày làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 13h chiều ngày thứ Tư này, Chính Ấn tương trợ cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Những ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới.



Vận đào hoa ghé thăm các bạn độc thân, hãy tận dụng tối đa lợi thế của bản thân đi nhé. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày tương tác để chia sẻ những cảm xúc, nỗi niềm mà thời gian qua hai vợ chồng chưa có thời gian trò chuyện với nhau.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Từ 13h chiều ngày thứ Tư này, vận may của họ luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội.

Người tuổi Dần cẩn thận trong mọi việc nên không lo lắng sẽ gặp nhiều sai lầm, vấp váp. Từ 13h chiều ngày thứ Tư này, con giáp này đón tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, có thể đạt được mục tiêu đã định, công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần từ 13h chiều ngày thứ Tư này có thêt "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.