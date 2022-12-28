Thần Tài đích danh mở sổ chỉ tên, cuối tháng 12 dương lịch 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, tiền vàng phủ phê, mỏi mỏi mắt nhìn tài khoản nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 04:25

Vào cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp này liên tiếp gặp may mắn trong làm ăn, kinh doanh, kiếm tiền nhàn tênh.

Tuổi Dần

Tử vi vào cuối tháng 12 dương lịch của 12 con giáp cho biết vận tài lộc của tuổi Dần có chuyển biến tốt, dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan. Tuy nhiên bản mệnh cần tính chuyện tích lũy lâu dài và cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, khi làm việc gì con giáp này cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử, nhất là trong tháng khá bận rộn và dễ ăn nói đụng chạm. Thay vì nóng nảy thì bản mệnh nên mềm mỏng một chút để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người.

Thần Tài đích danh mở sổ chỉ tên, cuối tháng 12 dương lịch 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, tiền vàng phủ phê, mỏi mỏi mắt nhìn tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 1

Về phương diện tình cảm, tháng này thích hợp để người độc thân tính chuyện yêu đương, hay các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, người đã lập gia đình cần chú ý phương diện xã giao kẻo đào hoa vượng sẽ dễ dẫn đến những hiểu nhầm, đe dọa hạnh phúc.

Về phương diện sức khỏe, thời gian này tâm tính tuổi Dần có thay đổi nhiều, suy nghĩ trở nên khá cứng nhắc. Tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới cả sức khỏe và cuộc sống.

Tuổi Thân

Con giáp ăn nên làm ra vào cuối tháng 12 dương lịch phải kể đến tuổi Thân. Trong công việc, con giáp này đang làm rất tốt do tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra tuổi Thân cũng có thêm cơ hội để thể hiện năng lực, sở trường của mình.

Thần Tài đích danh mở sổ chỉ tên, cuối tháng 12 dương lịch 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, tiền vàng phủ phê, mỏi mỏi mắt nhìn tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 2

Với sự thể hiện đầy ấn tượng này, không ai còn nghi ngờ về năng lực của bạn nữa, thậm chí còn hết lòng ủng hộ bạn trên con đường thăng tiến sau này.

Tình hình tài chính cực kỳ hưng vượng, tuổi thân hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể nắm bắt mọi cơ hội tài lộc đến với mình. Người buôn bán kinh doanh nghề vất vả ngược xuôi nhưng doanh thu rất tốt, trong khi đó người làm công ăn lương được giới thiệu thêm cho công việc ngoài giờ để cải thiện thu nhập cho mình.

Tuổi Thìn

Dù tháo vác, giỏi giang hơn người nhưng trong đầu năm dường như vận may của tuổi Thìn chưa tới, thậm chí họ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách và gian truân.

Thần Tài đích danh mở sổ chỉ tên, cuối tháng 12 dương lịch 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, tiền vàng phủ phê, mỏi mỏi mắt nhìn tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 3

Trong những tháng cuối năm và càng gần tới Tết, con giáp này lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nên thay vì vận hạn đeo bám thì mọi sự may mắn dồn dập kéo đến. Cụ thể, từ sự nghiệp, công danh và gia đạo có bước chuyển biến tích cực.

Càng về cuối, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và công danh, cộng thêm tinh thần cứng rắn nên khả năng làm giàu chỉ trong một đêm là rất cao. Công việc suôn sẻ giúp những chú Rồng thu hút được nhiều tài nhiều lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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