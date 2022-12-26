3 con giáp Trời cho số sướng, mau thành 'đại gia bất động sản', lộc đất đai đỏ phơi phới, nhà lầu biệt thự chờ đón vào cuối năm 2022

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Vào cuối năm 2022, Tuổi Tuất sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức. Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Tuất nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Tý

Bản tính ngay thẳng, chăm chỉ, tinh tế tỉ mỉ, khả năng thích ứng, sức chịu đựng của họ vô cùng mãnh liệt vì thế thất bại họ không dễ đánh mất niềm tin. Người như thế này rất dễ chiếm thế thượng phong trong sự nghiệp.

Những tháng đầu năm con giáp này dính phải ” Bạch Hổ” và “Khiếp Sát” nên tài vận gặp trở ngại, sự nghiệp sa sút, kiếm tiền vất vả, công việc tuy vất vả, hao tâm tổn trí nhiều mà không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Nhưng vào cuối năm 2022, tuổi Tý ngũ hành thuộc Thủy tức là Tài, gặp tháng Kim, Kim Thủy tương sinh, vì thế trong tháng này tuổi Tý sẽ đón Tài tứ phương tám hướng, vận may liên miên.

Tuổi Thìn

Thìn đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Con giáp này không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Tử vi vào cuối năm 2022 cho biết, tài lộc của người tuổi Thìn nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Thìn thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công. Tinh thần của người tuổi Thìn vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai.

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