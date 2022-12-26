Tuần cuối cùng tháng 12 dương lịch: 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của đủ đầy, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông

Tuổi Dậu chăm chỉ chịu khó, thích kiếm tiền và chỉ cần có cơ hội thì họ chắc chắn sẽ nắm bắt. Cuối tuần, có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu gặp được cơ duyên kiếm tiền đặc biệt là người làm kinh doanh. Nhờ công việc tốt nên tiền bạc đổ về như thác khiến bạn cũng phải ngạc nhiên. Cố gắng chăm chút công việc này nhé.

Công việc công ty cũng được cấp trên khen ngợi hết lời, coi trọng tài năng của bạn. Bạn hãy quan tâm tới vị trí sếp đang định giao cho bạn mà nổ lực hết mình nhé.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con rắn đều có ham muốn làm giàu cực kì mạnh mẽ. Bởi vì họ luôn ý thức được việc phải làm để có thể tạo dựng cho bản thân một cuộc sống sung túc, đủ đầy về vật chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn có khả năng tìm ra được những cơ hội kiếm tiền mà người khác khó nhìn thấy. Nhờ sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm trong công việc mà người tuổi Tỵ có được nguồn thu nhập rất dồi dào, ổn định.

Trong tuần cuối tháng 12 dương lịch, con giáp này chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Tỵ một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Xem ngày tốt xấu theo trực, vào tuần cuối tháng 12 dương lịch trực Kiến là những ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn "Trạch cát thần bí" thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

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