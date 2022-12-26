Từ 26/12 đến 31/12 ai sướng hơn nữa: 3 con giáp xóa nợ thành công, làm ăn tăng tiến, ôm bạc hái vàng, giàu có lên hương

Người tuổi Dần vốn dĩ có trí thông minh vượt trội cùng sự nâng đỡ của quý nhân nên từ 26/12 đến 31/12, đường tài lộc của người tuổi Dần đầy triển vọng bởi bạn sẽ gặp được vô số cơ may. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu.

Con giáp này phát huy tốt khả năng thích ứng linh hoạt trong các công việc tay trái nên thu về một khoản rủng rỉnh. Để tăng hiệu quả công tác, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên lơ đãng hoặc cố tình làm cẩu thả cho xong. Thái độ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc dễ khiến bạn mắc phải sai sót, thậm chí phải bắt đầu mọi việc lại từ đầu.

Với người làm công ăn lương, hãy nhớ rằng, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy.

Tử vi về phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Tuổi Thân

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Thân đều ít có đối thủ. Họ là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi họ là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Họ có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Từ 26/12 đến 31/12, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, người tuổi Thân dự kiến sẽ mở ra tương lai tốt đẹp. Quý nhân gõ cửa nhà, người tuổi này làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ hơn khi có được sự giúp sức. Tuổi Thân vốn thân thiện, chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát ai và cũng không bị ai kiểm soát. Quý nhân là người hợp mệnh với họ, sẽ giúp tuổi Thân ngày càng phú quý, thịnh vượng hơn, khiến nhiều người phải ao ước.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp may mắn khi bỗng nhiên cấp trên gọi bạn ra và nói muốn thăng chức cho bạn. Chính bạn cũng không thể ngờ được tình hình lại tốt như vậy. Bạn nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp nên khi bạn được thăng chức họ rất tán đồng.

Tiền lương cũng theo đó mà tăng lên. Từ 26/12 đến 31/12, bạn theo đà được thăng quan tiến chức nên công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Bạn muốn cấp trên thấy được bạn là người có tài và bạn đã làm rất tốt.

Công việc làm thêm bên ngoài cũng khá ổn, Ngọ nhờ sự tự tin trong công việc chính nên đã mạnh dạn thay đổi chiến lược kinh doanh và thành công ngoài mong đợi. Khách khứa đến rất nhiều, người nào cũng khen ngợi mặt hàng mà bạn bán ra nên Ngọ càng liều lĩnh đầu tư vốn, tăng chất lượng cũng như số lượng. Hơn nữa, bạn bất ngờ được biết, bố mẹ cũng đã làm cho bạn một cuốn sổ tiết kiệm với giá trị lớn từ khi bạn còn nhỏ và bây giờ họ đã sẵn sàng trao cho bạn rồi đó.

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