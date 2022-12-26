Thứ Hai tài lộc đến, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 09:20

Thứ Hai này quả là ngày tràn ngập niềm vui, 3 con giáp làm ăn nhanh có của, buôn may bán đắt hơn hẳn, khách hàng ra vô nườm nượp.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất lạc quan và vui vẻ. Họ là người có chính kiến, ngày thường xử lý mọi việc một cách thoải mái, tự tin.

Con giáp này có động lực sống, nhiệt tình với công việc. Đầu tuần, những người này có sự nghiệp phát triển tốt, được những người xung quanh quý mến.

Thứ Hai tài lộc đến, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1

Vào Thứ Hai này, thời cơ của con giáp tuổi Hợi cũng chín muồi, tốc độ phát triển tăng nhanh. Họ có phương hướng phát triển tốt hơn, không lạc đường, không để cuộc đời rơi vào vực thẳm.

Những người này không chỉ có nhiều tiến bộ mà cuộc sống mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng mới. Họ có thể tự lo cho bản thân và nắm giữ tương lai trong tay.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phóng khoáng, không quan tâm nhiều đến thế giới ngoài kia và sẽ luôn duy trì tính cách của riêng mình. Họ lạc quan và kiên định với ước mơ của bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của họ sẽ có nhiều điều thú vị, rất đáng để chờ đợi.

Thứ Hai tài lộc đến, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2

Theo tử vi, vào Thứ Hai này, ngôi sao may mắn sẽ quay trở lại với con giáp này. Người tuổi Dần sẽ gặp gỡ được nhiều quý nhân, được họ dẫn đường chỉ lối và tiến những bước dài trên con đường thành công. Người tuổi này vốn dám nghĩ dám làm, biết trân trọng và nắm bắt cơ hội đến với mình. Họ luôn khao khát những vùng trời cao hơn và sẽ làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Sự thông minh và nhạy bén là các yếu tố quan trọng giúp cho người tuổi này đạt được bước tiến đáng kể trên con đường sự nghiệp. Song song đó, bản mệnh cũng đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình.

Thứ Hai tài lộc đến, 3 con giáp hứng hết tiền của thiên hạ, làm giàu bứt phá, bội thu của cải, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ tiến triển tốt đẹp. Có vẻ như bạn là một người có sức hấp dẫn đặc biệt khiến cho người ấy chẳng thể nào rời xa được. Bên cạnh đó, người độc thân cuối cùng cũng tìm được người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh trợ mệnh, Thần Tài trao vàng: 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc lộc rộn ràng, tậu nhà mua xe mới, tiền tỷ ôm đầy túi trong cuối tháng 12 này

Cát tinh trợ mệnh, Thần Tài trao vàng: 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc lộc rộn ràng, tậu nhà mua xe mới, tiền tỷ ôm đầy túi trong cuối tháng 12 này

Cuối tháng 12 dương lịch, những con giáp sau liên tiếp đón nhận tin vui, làm gì cũng trôi chảy, thành công liên tục đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới tử vi ngày 26/12/2022 tử vi ngày 26/12 của 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 57 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 57 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân