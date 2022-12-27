Thứ Ba đón gió tài lộc, thứ Tư trúng số độc đắc: 3 con giáp chuẩn "con cưng" của Trời, giàu sang phơi phới, may mắn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 09:35

Những con giáp này quả thật có vận đáng ghen tỵ, vào thứ Ba và thứ Tư tuần này đón nhận nhiều may mắn vô cùng.

Tuổi Hợi

Không có gì là lạ khi con giáp này luôn thuộc Top những con giáp giỏi giang, chịu khó vào thứ Ba và thứ Tư tuần này. Những người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban cho phúc khí đầy mình. Họ cũng được ưu ái ban cho óc kinh doanh và sự quyết tâm đáng nể phục.

 

Đặc biệt với những người tuổi Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, bản mệnh sẽ càng dễ có được sự thành công lớn trong sự nghiệp. Dù không sinh ra trong gia đình giàu có, bằng sự nỗ lực và trí tuệ vốn có, người tuổi Hợi sẽ vượt qua thử thách, đạt tới thành công.

Thứ Ba đón gió tài lộc, thứ Tư trúng số độc đắc: 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Trời, giàu sang phơi phới, may mắn thăng hoa - Ảnh 1

Đây là một trong những con giáp chỉ cần có gan làm giàu, dám nghĩ dám quyết tâm, nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Họ sinh ra đã chịu khó tìm tòi, tích cực học hỏi, nhờ thế nên việc trở thành người lãnh đạo là chuyện trong tầm tay.

Thông thường, bản mệnh sẽ có được sự nghiệp vững chắc, tài lộc dồi dào khi bước sang tuổi trung niên. Càng về hậu vận, cuộc đời người tuổi Hợi sẽ càng sung túc, an nhàn. Đây là lúc bản mệnh được nhận sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thời gian trước.

Tuổi Tỵ

Vào thứ Ba và thứ Tư tuần này, người tuổi Tỵ không chỉ có công việc rất tốt mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Đây là năm thực sự giúp họ có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ.

Thứ Ba đón gió tài lộc, thứ Tư trúng số độc đắc: 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Trời, giàu sang phơi phới, may mắn thăng hoa - Ảnh 2

Vận trình cho thấy người tuổi Tỵ mà làm ăn kinh doanh thì thế nào cũng lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vào như nước. Cũng vì nhiều may mắn đến thế mà trong năm nay, dù người tuổi Tỵ có khó khăn cách mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Dù làm việc gì thì cũng sẽ dư giả tiền của cho cả năm thảnh thơi mà đi du lịch.

Tuổi Mão

Vào thứ Ba và thứ Tư tuần này là khoảng thời gian tràn đầy may mắn với người tuổi Mão. Từ sự nghiệp, tài lộc cho đến chuyện tình cảm lứa đôi đều thuận lợi.

Nhờ có cát tinh phò tá nên những việc tưởng khó khăn cũng được Mão xử lý một cách nhanh gọn, khiến tiền đổ về đầy túi. Khả năng đánh giá vấn đề của Mão nhanh và chính xác hơn trước đây nhiều.

Thứ Ba đón gió tài lộc, thứ Tư trúng số độc đắc: 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Trời, giàu sang phơi phới, may mắn thăng hoa - Ảnh 3

Bản mệnh cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là Mão hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến – lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Mão nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời. Hai người thường xuyên trao đổi mọi chuyện với nhau để cùng nhau giải quyết. Đồng thời, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Mão giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen, để quan hệ đôi bên nối lại như xưa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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