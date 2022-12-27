Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp vận may ào đến, tài lộc theo chân, THẦN TÀI chấm số sang giàu, kinh doanh trúng toàn mối lớn

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 15:15

Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp này có sự nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, kiếm tiền nhàn tênh chẳng cần lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, quyết đoán và dám dấn thân. Ở con giáp này có ý chí vươn lên, sự liều lĩnh và cả tham vọng làm giàu hiếm ai bì kịp. Đây chính là lý do vì sao người khác dễ dàng từ bỏ khi thất bại nhưng Tỵ luôn tự vực mình dứng dậy sau mỗi vấp ngã. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã có sự nghiệp đáng tự hào.

Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp vận may ào đến, tài lộc theo chân, THẦN TÀI chấm số sang giàu, kinh doanh trúng toàn mối lớn - Ảnh 1

Đúng 17h ngày 27/12, con giáp may mắn này sẽ biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm Tỵ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tuổi Sửu

Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp vận may ào đến, tài lộc theo chân, THẦN TÀI chấm số sang giàu, kinh doanh trúng toàn mối lớn - Ảnh 2

Bản tính tốt bụng được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Người tuổi Sửu có tính cách rất mạnh mẽ và cứng như đá nên dù gặp khó khăn gì họ cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành, không bỏ cuộc giữa chừng, tự nhiên vận may của quý nhân rất mạnh, dù gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng trở thành người giàu có.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ là con giáp cuối cùng lọt top những con giáp may mắn vào đúng 17h ngày 27/12 nhờ được Chính Tài nâng đỡ nên kiếm về tay một khoản kha khá, là khoản tiền thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. 

Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp vận may ào đến, tài lộc theo chân, THẦN TÀI chấm số sang giàu, kinh doanh trúng toàn mối lớn - Ảnh 3

Người này còn có tài lập kế hoạch, tổ chức công việc đâu ra đấy, suy tính điềm đạm, có phần mạnh dạn nhưng không liều lĩnh mù quáng. Vận may mở ra, quý nhân phù trợ, mọi cơ hội vây quanh nên sự nghiệp phất lên từ trong ra ngoài. 

Không những vậy, trong tháng bản mệnh cũng sẽ đạt được thành tựu rực rỡ mới, kiếm được tiền thưởng và tận hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch

Tử vi cho biết, những con giáp này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có lộc sâu dày, ăn nên làm ra vô cùng thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp Tử vi ngày 27/12/2022 tử vi 27/12 tử vi ngày 27/12 của 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 36 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 36 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân