Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 21:35

Tử vi cho biết, những con giáp này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có lộc sâu dày, ăn nên làm ra vô cùng thịnh vượng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch - Ảnh 1

Vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ, cùng thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Tuổi Mùi

Những con giáp tuổi Mùi thường có tâm hồn tươi trẻ. Trong cuộc sống họ thường khá vô tư, vui vẻ và luôn suy nghĩ tích cực. Họ luôn giữ cho mình sự lạc quan, vui vẻ. Họ cũng là những người thông minh và chu đáo. Chính vì vậy họ có thể đạt được thành công trong bất cứ công việc gì mà họ theo đuổi.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch - Ảnh 2

Nhờ đó mà họ tích lũy được cho mình nhiều của cải, mức độ giàu có ngày càng tăng tiến. Cuộc đời của họ vì vậy cũng hưởng nhiều hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Tỵ là những người kiên cường, mạnh mẽ, luôn biết tận dụng mọi cơ hội để có thể xây dựng một cuộc sống sung túc, giàu có. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là những người không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, chỉ cần cảm thấy bản thân mình thua kém thì con giáp này lập tức thay đổi để cải thiện cuộc sống.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài chất núi, phúc lộc sâu dày vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch - Ảnh 3

Tử vi vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, Tỵ sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào tuần tới. Sắp tới, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp con giáp này có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Về tình cảm, người độc thân vượng đào hoa nên có thể nhận được tin vui vào thời gian này. Tuổi Tỵ nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần cuối cùng tháng 12 dương lịch: 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của đủ đầy, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông

Tuần cuối cùng tháng 12 dương lịch: 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của đủ đầy, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông

Tử vi cho thấy vận may của 3 con giáp này vào tuần cuối tháng 12 dương lịch rất vượng, mọi sự đều được như ý muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi đầu tháng 12 âm lịch tử vi 12 con giáp tu vi ngay mai tử vi ngày 26/12/2022 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 39 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'