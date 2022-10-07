Thần Tài gõ cửa từ ngày 8/10/2022, 3 con giáp sau ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền, làm 1 ăn 10, công việc thuận lợi, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Từ ngày mai (8/10), người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Từ ngày 8/10 người tuổi Thìn đón một ngày vượng vận, may mắn song hành. Bản mệnh có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, tuy nhiên cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Bản mệnh có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, tuy nhiên cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cát thần này còn tương trợ cho những chú Rồng có tư tưởng thông thoáng trong mọi vấn đề.

Vì thế, dù có phải đối mặt với sự cố nào bạn cũng nhanh chóng chuyển đổi suy nghĩ của mình cho phù hợp với tình huống. Nhờ đó, chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Nhờ cách nghĩ này mà không có việc gì có thể làm khó bạn.

Tuổi Dần

Sách phong thủy cho 12 con giáp có ghi, nhờ tính cách nhân hậu, thái độ sống biết người biết ta, lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên người tuổi Dần đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, cuộc đời không thiếu quý nhân.

Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ Bảy tuần này (8/10), vận khí của con giáp phúc hậu này ngày càng có xu hướng vượng lên. Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Người làm kinh doanh buôn bán lại chẳng có gì phải nghi ngờ về mức độ rủng rỉnh ở thời điểm này. Các mối quan hệ xã hội mở rộng. bản mệnh chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là cơ hội để đẩy mạnh việc làm ăn, thu về càng nhiều lợi nhuận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.