Đúng 20h đêm mai - thứ Bảy (8/10), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, lưng tựa 'núi vàng', xuất sắc thành công trong sự nghiệp, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 11:35

Trong tử vi học có nói, đúng 20h đêm mai (8/10), 3 con giáp đang hiện rõ sự may mắn. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

Tuổi Mùi

Mùi bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Mùi có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Vận thế của Mùi thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Đúng 20h đêm mai (8/10), đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Đúng 20h đêm mai - thứ Bảy (8/10), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, lưng tựa 'núi vàng', xuất sắc thành công trong sự nghiệp, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 20h đêm mai (8/10), người tuổi Hợi có một ngày tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. khởi đầu ngày mới mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, bởi mọi chuyện sẽ dần dần tốt đẹp hơn. Đặc biệt, với những người tuổi Hợi muốn thì một chân trời mới một cơ hội phát triển sự nghiệp mới thì đây chính là thời cơ tốt để bạn có thể nhảy việc.

Về chuyện tình cảm có Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Bạn nên tích cực trò chuyện, tìm hiểu những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Trong gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy hài hòa. Người ấy tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng tốt.

Đúng 20h đêm mai - thứ Bảy (8/10), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, lưng tựa 'núi vàng', xuất sắc thành công trong sự nghiệp, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Người tuổi Hợi có một ngày tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. khởi đầu ngày mới mọi mặt chưa được suôn sẻ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Mão vốn là những người tài giỏi, thông minh, con giáp này vốn tự lập, và cũng là người hiểu chuyện, biết thông cảm và luôn giàu tình cảm, nên xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố.  

Đúng 20h đêm mai - thứ Bảy (8/10), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, lưng tựa 'núi vàng', xuất sắc thành công trong sự nghiệp, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 3
 Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, tuổi Mão cũng giống như những con giáp khác, cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, nhưng họ vẫn kiên cường và lạc quan trong mọi hoàn cảnh để tiến về phía trước. Thời gian qua không quá may mắn suôn sẻ nhưng tuổi Mão vẫn luôn vững tâm, biết án binh bất động đúng lúc, biết phát huy tiềm năng đúng chỗ, nhờ vậy mà đúng 20h đêm mai (8/10), con giáp này sẽ gặt hái được "quả ngọt".

Sự nghiệp tuổi Mão đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Mão nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh của bản mệnh sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Người tuổi Mão sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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