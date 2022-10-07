Trong 15 ngày tới, nhà tiên tri khẳng định đúng 99%: 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, gặp thời đổi đời, tiền bạc đầy người, nghèo mấy cũng cao sang

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp này sẽ chuyển biến tích cực, họ sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống ngày càng giàu có, thịnh vượng.
- Tử vi dự đoán, thứ 7 ngày 8/10/2022, những con giáp sau tiêu tiền mỏi tay, thành công nối tiếp thành công, cầu gì được nấy
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Tuổi Tý
15 ngày tới, tử vi dự đoán rằng, tuổi Tý sẽ bước vào hạn Tam tai, nhưng may mắn lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, bắt đầu ngày mới tuy Tý gặp khó khăn nhưng con giáp sẽ vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.
Ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua khoảng thời gian mạnh khỏe. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 15 ngày tới. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.
Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Tỵ
Tử vi 12 con giáp nói rằng, 15 ngày tới, Tỵ có vận trình tài lộc khá ổn định, đảm bảo được các khoản thu, chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ngoài nhận đủ lương còn có thêm những khoản thu khác.
Nếu Tỵ đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua thì bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Tỵ không nên quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.