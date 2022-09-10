Thần Tài điểm mặt gọi tên, Tổ tiên hiển linh phụ trợ, 17h chiều 10/9, 3 con giáp này như sẻ hóa phượng hoàng, tiền vàng ào ạt về túi, số đỏ vận may tăng "dữ dội"

Tử vi 17h chiều 10/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt, phải biết quan sát xem ai tốt ai xấu, đừng chủ quan.

Vận thế hanh thông, đối xử tốt với khách hàng là điều rất quan trọng, phải tìm hiểu đối phương muốn gì, bạn có thể tự tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình thì mới có cơ hội phát huy.

Tình duyên ổn định, hãy kiên nhẫn với người yêu, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho đối phương làm chưa tốt, không đáp ứng được yêu cầu của mình, điều này chỉ làm giảm nhiệt tình của người yêu mà thôi.

Tài lộc may mắn, dễ trúng độc đắc, số đỏ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu thích những điều chắc chắn nên trong cuộc sống hàng ngày, họ không thích mạo hiểm, đặc biệt là những việc vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Họ cảm thấy rằng cuộc sống cần phải ổn định và vững chắc, chỉ cần từng bước từng bước một thì ngày mới có thể vui vẻ, không phải lo lắng.

Tuổi Sửu đã từng chịu nhiều vất vả nhưng vào những tháng cuối năm vận may cũng lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân vào 17h chiều 10/9, giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn.

Những người tuổi Sửu không chỉ gặp may mắn trong công việc, tiền bạc đổ về như thác mà còn có hạnh phúc gia đình, gia đạo êm ấm, gặp nhiều phúc lành. Khởi đầu năm mới của những người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, trong năm gặt hái được nhiều thành công, có quý nhân phù trợ, vận may rực rỡ.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi là con giáp có thể kiên trì đối mặt với lý tưởng của mình và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. So với những con giáp khác, tuổi Mùi khá tài giỏi và thông minh, và những người có tính kiên trì như vậy chắc chắn sẽ thành công. Tuổi Mùi cũng là người biết nắm bắt cảm xúc của người khác, sống tình nghĩa và biết người biết ta.

Bước vào tuổi trung niên họ sẽ tích lũy được nhiều tiền và làm nên những thành tựu to lớn vì xung quanh họ có quý nhân phù trợ. 17h chiều 10/9, tuổi Mùi sẽ có cơ hội đạt được nền tảng kinh tế vững chắc, có khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa mỹ mãn vào cuối năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.