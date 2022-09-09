Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, ba ngày liên tiếp 10/9 - 11/9 - 12/9, 3 con giáp này như Rồng vàng thăng thiên, tiền về như "lũ", sung túc trăm bề, số đỏ vận may

Ba ngày liên tiếp 10/9, 11/9, 12/9, tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như tuần trước, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, ba ngày này tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. Song năm nay, vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Tuổi Thân

Nhờ có cục diện Tam Hội ủng hộ, tuổi Thân làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đủ đường. Con giáp này là người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm nên được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, tán thưởng. Không có gì lạ khi hôm nay bạn còn được giao thêm cho nhiều trọng trách, cần cố gắng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận may đang lên còn giúp những chú Khỉ có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Song khi đang có nhiều tiền trong túi cũng đừng chỉ nghĩ đến tiêu xài hoang phí kẻo nhiều đến đâu cũng hết sớm thôi.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán 12 con giáp ba ngày liên tiếp 10/9, 11/9, 12/9, nhiều người độc thân may mắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người có đôi thì đối tác sẽ có chút áp lực, xích mích, nên tránh xa và giữ gìn cẩn thận. Ngoài ra, những người đã kết hôn không nên có ý với người khác giới xung quanh mình.

Bạn đặc biệt chủ động trong sự nghiệp, có vận may nghề nghiệp mạnh mẽ, thích hợp để phát huy hết tài năng, các kế hoạch hay nhiệm vụ công việc đều có thể tiến triển thuận lợi.

Tài lộc khá tốt, vận may dồi dào, đường tài chính rộng mở, không bị cản trở. Bạn có thể tìm hiểu thêm về động thái thị trường, lập một số kế hoạch đầu tư, tham khảo ý kiến chuyên gia để biết một.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.