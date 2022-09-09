Cục diện Tam Hội ủng hộ, Ngọc Hoàng "mở cửa" ban phước lành, hai ngày 10/9-11/9 tới đây, 3 con giáp này phất nhanh như gió, vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 22:15

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm Trời ban phát lộc, 3 con giáp này vào hai ngày 10/9, 11/9 làm ăn, công việc phất lên phơi phới.

Tuổi Thân

Cục diện Tam Hội ủng hộ, Ngọc Hoàng 'mở cửa' ban phước lành, hai ngày 10/9-11/9 tới đây, 3 con giáp này phất nhanh như gió, vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cục diện Tam Hội ủng hộ, tuổi Thân làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đủ đường. Con giáp này là người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm nên được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, tán thưởng. Không có gì lạ khi hôm nay bạn còn được giao thêm cho nhiều trọng trách, cần cố gắng hơn.

Vận may đang lên còn giúp những chú Khỉ có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Song khi đang có nhiều tiền trong túi cũng đừng chỉ nghĩ đến tiêu xài hoang phí kẻo nhiều đến đâu cũng hết sớm thôi.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hội ủng hộ, Ngọc Hoàng 'mở cửa' ban phước lành, hai ngày 10/9-11/9 tới đây, 3 con giáp này phất nhanh như gió, vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Tử vi học có nói,10/9 và 11/9, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 2 ngày đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Về sức khỏe, tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Sửu

Cục diện Tam Hội ủng hộ, Ngọc Hoàng 'mở cửa' ban phước lành, hai ngày 10/9-11/9 tới đây, 3 con giáp này phất nhanh như gió, vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hanh thông, bạn tự tin, vui vẻ, đây là ngày thích hợp để trổ tài. Bạn không những có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, chất lượng tốt mà còn đề xuất những ý tưởng mới lạ, mang lại động lực và hiệu quả cao cho tập thể.

10/9 và 11/9 rất tốt, có cơ hội kiếm tiền nhưng cạnh tranh lớn, cần chú ý suy nghĩ và phán đoán, hành động thận trọng, có thể chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

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