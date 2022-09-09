Cục diện Tam Hội ủng hộ, Ngọc Hoàng "mở cửa" ban phước lành, hai ngày 10/9-11/9 tới đây, 3 con giáp này phất nhanh như gió, vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm Trời ban phát lộc, 3 con giáp này vào hai ngày 10/9, 11/9 làm ăn, công việc phất lên phơi phới.
- Hôm nay lộc đỏ như son 9/9 vàng về như nước, 3 con giáp này Thần Tài chiếu cố làm ăn lên hương, vận trình rộng mở, của cải chất chồng, két bạc két vàng tràn trề bùng nổ
- Từ 9/9 - 17/9, lộc trời về như lũ với 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ hết mình, trúng sổ số nhanh như chớp, vượng phát tiền tài lẫn duyên phận
Tuổi Thân
Nhờ có cục diện Tam Hội ủng hộ, tuổi Thân làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đủ đường. Con giáp này là người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm nên được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, tán thưởng. Không có gì lạ khi hôm nay bạn còn được giao thêm cho nhiều trọng trách, cần cố gắng hơn.
Vận may đang lên còn giúp những chú Khỉ có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Song khi đang có nhiều tiền trong túi cũng đừng chỉ nghĩ đến tiêu xài hoang phí kẻo nhiều đến đâu cũng hết sớm thôi.
Tuổi Thìn
Mấy ngày trước, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.
Tử vi học có nói,10/9 và 11/9, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 2 ngày đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.
Về sức khỏe, tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng.
Tuổi Sửu
Công việc hanh thông, bạn tự tin, vui vẻ, đây là ngày thích hợp để trổ tài. Bạn không những có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, chất lượng tốt mà còn đề xuất những ý tưởng mới lạ, mang lại động lực và hiệu quả cao cho tập thể.
10/9 và 11/9 rất tốt, có cơ hội kiếm tiền nhưng cạnh tranh lớn, cần chú ý suy nghĩ và phán đoán, hành động thận trọng, có thể chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.