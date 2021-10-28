Thần số học: Người có số 11 có trực giác nhạy bén, khả năng tâm linh nhạy cảm và mang lại nhiều thành công cho bản thân

Trong số đó, Số đường đời bao gồm tổng các số trong ngày sinh của bạn, được rút gọn lại từ 1 đến 9 và các số chính 11, 22, 33 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Thần số học vốn là một "bầu trời" những kiến thức kỳ thú mà con người muốn khám phá. Những con số luôn mang sứ mệnh riêng, nó báo cho chúng ta vận mệnh và tương lai.

Ngày: 1 + 1 = 2

Tháng: 1 + 1 = 2

Năm: 1 + 9 + 8 + 7 = 25 =>> 2 + 5 = 7 =>> 7

=> 2 + 2 + 7 = 11

Vậy con số đường đời cũng là con số chính trong cuộc đời bạn sẽ là 11.

Với cách tính này, bạn sẽ tính ra được con số chính trong cuộc đời của mình là bao nhiêu. Từ đó cùng khám phá ý nghĩa của những con số này. Số đường đời sẽ tác động đáng kể đến cuộc sống của một cá nhân, vì nó giúp họ định hướng năng lượng và tạo ra những khác biệt.

Nếu như bạn sở hữu con số 11 thì hãy cùng khám phá những điều đặc biệt sau đây:

Số 11 là con số đầu tiên trong các Số chính, mang đặc điểm là sự độc lập, tự tin. Nó đại diện cho những người có khả năng truyền cảm hứng, sở hữu trực quan nhạy bén và khả năng thấu hiểu lòng người. Chính vì thế, người có con số này thường là một cá nhân mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt người khác.

Những người có con số đường đời là 11 thường xử lý tình huống bằng trực giác, nên đôi khi họ thiếu tính logic, sự lý trí. Nhưng bù lại, trời cho họ một năng lực siêu hạng về phán đoán suy nghĩ của người khác, nên thường ít khi họ lựa chọn sai lầm.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp họ còn có đường tình duyên khởi sắc. Người có số đường đời là 11 trông rất lôi cuốn và hấp dẫn.

Chìa khóa để người có số đường đời 11 đạt được sự viên mãn là họ phải có nhiều người vây quanh. Khi họ có thể biến tất cả kiến thức mình có được thành sự hỗ trợ có ý nghĩa và có thể giúp đỡ người khác, tức là họ đã phát huy hết tiềm năng của mình.

Tuy nhiên, bởi vì quá tự tin vào trực giác mà đôi khi họ để tình cảm lấn át lý trí, rất dễ bị cuốn vào những lời đường mật hay xu nịnh mang những toan tính xấu.

Về năng lực thần số học số 11

Trong các con số thì số 11 có trực giác vô cùng tốt và nhạy cảm, bạn nên phát huy khả năng này để có thể tận dụng tối đa tiềm năng của mình. Cùng với đó thì 11 cũng là số có khả năng tâm linh tốt nhất, do vậy hãy cố gắng tận dụng để mang lại thành công trong cuộc sống nhé.

Cũng theo thần số học thì những người mang số 11 thường có sự nhạy cảm trong công việc và cuộc sống rất cao. Đặc biệt là khả năng cảm nhận sự việc. Đồng thời trong công việc thì con số này là một người vô cùng đáng tin cậy, sẽ làm tốt nhiệm vụ khi được cấp trên giao phó.

Nếu được làm chức vụ cao thì vô cùng công tâm trong việc đối nhân xử thế và trung thực với mọi người. Đây cũng là con số rất giàu lòng trắc ẩn và thương người. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho người khác.

Về tính cách thần số học số 11

11 là con số của tính yêu, số này vô cùng giàu lòng yêu thương mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong tình yêu đôi lứa thì họ thường là người có xu hướng hi sinh để người bạn đồng hành của mình có được thành công. Theo thần số học số 11 thì người mang con số này rất đáng để lấy làm vợ, chồng.

Bởi ngoài trái tim yêu thương ra thì họ cũng có sự bao dung và đồng cảm tới người khác, giúp cho cuộc sống đôi lứa trở nên viên mãn. Trong cuộc sống thì 11 là con số không có nhiều tham vọng, không thích bon chen và cạnh tranh với người khác.

Do vậy mà rất được nhiều người yêu quý bởi sự hòa nhã và thấu hiểu người khác. Cùng với đó con số đường đời trong thần số học 11 và 2 sẽ khuếch đại cho nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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