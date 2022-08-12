Thần đồng tiên tri dự đoán tử vi 3 ngày tới (13, 14, 15/8), 'ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này may mắn về đường tài lộc, nhét tiền chật két, giàu sang trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 07:00

Thần đồng tiên tri dự đoán tử vi 3 ngày tới (13, 14, 15/8), 'ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp sau đây được thần tài và quý nhân chiếu cố, thời gian tới họ không sợ khó khăn, trắc trở, chỉ toàn là hỷ sự vây quanh.

Tuổi Mão

Thần đồng tiên tri dự đoán, con giáp phát tài 3 ngày tới (13, 14, 15/8) đầu tiên phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp này ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với sự nỗ lực bấy lâu của bản mệnh.

con giáp may mắn
Đặc biệt là sau 9 giờ ngày 13/8 chính là thời điểm mà tài lộc đại phát, con giáp này dễ có tiền tỷ trong tay. Sang đến ngày 14/8 Mão sẽ có quý nhân ghé thăm cơ nên vận trình sẽ có nhiều biến chuyển bất ngờ theo hướng tích cực hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người Tuổi Mão sẽ đón cơ may tài lộc khá lớn. Bản mệnh dễ dàng tìm được đối tác làm ăn hợp ý, lợi nhuận tăng vọt lên đáng kể. Đặc biệt là sau 9 giờ ngày 13/8 chính là thời điểm mà tài lộc đại phát, con giáp này dễ có tiền tỷ trong tay. Sang đến ngày 14/8 Mão sẽ có quý nhân ghé thăm cơ nên vận trình sẽ có nhiều biến chuyển bất ngờ theo hướng tích cực hơn hẳn.

Đây là tiền đề để tuổi Mão sớm gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc và làm bàn đạp để tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Nhờ vậy, cuộc sống của Mão trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con giáp có thể khiến không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị đấy.

TUỔI TỴ

Theo thuyết ngũ hành, từ ngày 13/8 đến ngày 14/8 người tuổi Tỵ có sao chiếu mệnh tốt nhờ đấy mà bản mệnh gặp được quý nhân tạo thành ngũ hành tương hợp, do đó trong thời gian này, được quý nhân trợ giúp, tuổi Tỵ cứ thế mà tiến, công việc và cuộc sống có nhiều thuận lợi, chỉ cần bản mệnh nỗ lực, cố gắng thì thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ, thậm chí là viên mãn, khiến nhiều người khác phải ghen tị.

con giáp may mắn
 Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Tỵ thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và 1 khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học có nói, 3 ngày này là lúc chững lại của nhiều con giáp, thế nhưng, đối với tuổi Tỵ, đây lại là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Tuổi Tỵ nhìn bề ngoài lúc nào cũng đúng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm 1 chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Tỵ thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và 1 khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Vận thế người tuổi Hợi trong 3 ngày 13, 14, 15/8 tương đối thuận lợi, rất nhiều việc đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 13/8, do hung tinh phát tác mà tài vận của con giáp may mắn này bị ảnh hưởng nhất định, thu nhập không như ý muốn.

con giáp may mắn
Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng qua khoảng thời gian này, khi có quý nhân cát tinh “trợ lực, tài vận khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua rằm tháng 7 âm lịch này (15/7), 3 con giáp mở rộng cửa đón tài lộc, thu tiền mỏi tai, cuộc sống ngày càng thăng hoa, giàu sang nhất thiên hạ

Qua rằm tháng 7 âm lịch này (15/7), 3 con giáp mở rộng cửa đón tài lộc, thu tiền mỏi tai, cuộc sống ngày càng thăng hoa, giàu sang nhất thiên hạ

Tử vi học cho biết, qua rằm tháng 7 âm lịch này (15/7), sẽ có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền bạc đầy tay tài lộc vô cùng trọn vẹn làm gì cũng thuận lợi, hốt bạc đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 3 con giáp giàu có tử vi 3 con giáp phát tài con giáp giàu có tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng