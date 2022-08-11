'Loa loa loa' Ngọc Hoàng viết thánh chỉ truyền lệnh ban lộc cho những con giáp này, may túi 3 gang đựng vàng, tiền bạc thu mỏi tay, giàu sang phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 18:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây bén duyên với Thần Tài, tài khoản nhảy vọt, nằm mơ thấy vàng, tỉnh giấc tiền ngập két.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, nếu nói về tham vọng, chắc không ai qua được những người tuổi Thìn. Trời sinh họ vốn là những con Rồng được thừa hưởng phúc đức và vận may quý giá, bản mệnh tồn tại trên thế gian này để làm những điều phi thường và được nhiều người ngưỡng mộ.

'Loa loa loa' Ngọc Hoàng viết thánh chỉ truyền lệnh ban lộc cho những con giáp này, may túi 3 gang đựng vàng, tiền bạc thu mỏi tay, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 1
Thời hậu vận của tuổi Thìn dù không lẫy lừng như một số con giáp khác nhưng ít nhất Thìn cũng vẫn có được cuộc sống viên mãn, điều đặc biệt họ được hưởng phúc đức trời ban đến cuối đời, gia đạo an yên, tài vận dư giả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phải dựa vào cách sống của mỗi người thìn mới biết số mệnh đó có xảy ra hay không. Đa số, những người tuổi Thìn đều rất thông minh và tài giỏi. Họ thường công thành danh toại khi tuổi đời khá trẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng không ít người ngạo mạn và không biết nắm bắt cơ hội nên đã sa cơ lỡ vận.

Trên thực tế, tử vi học có nói, Rồng là biểu tượng cho sự cao sang, phú quý nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, họ cũng sẽ quay về điểm xuất phát của mình. Thời hậu vận của tuổi Thìn dù không lẫy lừng như một số con giáp khác nhưng ít nhất Thìn cũng vẫn có được cuộc sống viên mãn, điều đặc biệt họ được hưởng phúc đức trời ban đến cuối đời, gia đạo an yên, tài vận dư giả.

Tuổi Ngọ

Không giống như tuổi Thìn, tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, con giáp này cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình. Người tuổi Ngọ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

'Loa loa loa' Ngọc Hoàng viết thánh chỉ truyền lệnh ban lộc cho những con giáp này, may túi 3 gang đựng vàng, tiền bạc thu mỏi tay, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Bản mệnh không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Con giáp này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp Mão có thể thoải mái chi tiêu hơn.

'Loa loa loa' Ngọc Hoàng viết thánh chỉ truyền lệnh ban lộc cho những con giáp này, may túi 3 gang đựng vàng, tiền bạc thu mỏi tay, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, hỗ trợ đắc lực cho công việc cũng như khi có ý định đầu tư kinh doanh, nhờ đó mà thành công, lợi nhuận nhiều vô kể. Hơn thế nữa, đường tình duyên của người tuổi Mão cũng thuận lợi. Với người yêu không cãi nhau vì những chuyện không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. Cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ, nhưng con giáp không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. Thay vào đó, tuổi Mão luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian tới

Trong cuộc sống, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, hỗ trợ đắc lực cho công việc cũng như khi có ý định đầu tư kinh doanh, nhờ đó mà thành công, lợi nhuận nhiều vô kể. Hơn thế nữa, đường tình duyên của người tuổi Mão cũng thuận lợi. Với người yêu không cãi nhau vì những chuyện không đáng. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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