Sức khỏe 12 con giáp ngày 22/11/2021: Sửu cần thay đổi thói quen ăn uống, Thìn nên suy nghĩ tích cực hơn

Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời.

Đồ ăn vặt là thứ cần tránh và nếu đây là món bạn đam mê thì bạn hãy cố gắng thay vào đó thực phẩm tốt cho sức khỏe , bổ sung vitamin để tăng cường năng lượng và kích thích khả năng miễn dịch tự nhiên.

Cho dù có chế độ ăn uống đơn giản hoặc hoạt động nhóm, hãy cố gắng động viên và khuyến khích nhau để vui vẻ đạt được mục tiêu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cho dù có chế độ ăn uống đơn giản hoặc hoạt động nhóm, hãy cố gắng động viên và khuyến khích nhau để vui vẻ đạt được mục tiêu của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tập thể dục, bạn sẽ nhờ người khác thúc đẩy bạn.

Tuổi Mão

Cả về thể chất và tâm lý bạn đều thấy mình trong tư thế thoải mái. Bạn nhận thức được năng lượng tích cực và sự thôi thúc tập thể dục tràn trề trong cơ thể bạn.

Tuổi Thìn

Suy nghĩ tiêu cực và hay lo xa chỉ khiến bản mệnh cảm thấy mỏi mệt. Bạn cần thời gian để hồi phục sau những khó khăn hàng ngày và căng thẳng của cuộc sống. Để tiếp thêm sinh lực, bạn có thể đặt cho mình một buổi massage hoặc phòng tắm hơi.

Tuổi Tỵ

Lên kế hoạch cho các bài tập giúp bạn đạt được vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động mà bạn muốn. Tập thể dục thường xuyên hơn, bạn có thể đạp xe trong công viên và cảm nhận lợi ích mà nó đem lại.

Sức khỏe và hạnh phúc của bạn cần phải trở thành ưu tiên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe và hạnh phúc của bạn cần phải trở thành ưu tiên hàng đầu trong lịch trình của bạn về những việc cần làm. Nỗ lực để cơ thể nghỉ ngơi và tập thể dục nhẹ cho đến khi bạn cảm thấy muốn trở lại chế độ tập thể dục bình thường.

Tuổi Mùi

Cảm giác mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, bạn khao khát hoạt động và cần nhận được sự chú ý. Thể dục và thể thao tự nhiên đến với bạn, nắm lấy cơ hội này và nâng cao mức độ thể chất của bạn.

Tuổi Thân

Hãy thoải mái với hoạt động giải trí và đừng khiến bản thân mệt mỏi mỗi ngày. Hãy lên lịch cho việc cải thiện sức khỏe của bạn, cho phép tâm trí và cơ thể của bạn thư giãn và không khí trong lành.

Tuổi Dậu

Bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, hãy tập thể dục đều đặn đối với cơ thể và trí não. Hãy thử một hoạt động giải trí mới để thư giãn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, đừng ép bản thân quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, đừng ép bản thân quá mức. Hãy ăn thực phẩm lành mạnh, hãy cố gắng ngủ thật nhiều. Tập thể dục đơn giản trong không khí trong lành, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy thư giãn. Đừng quá cố gắng và cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu lành mạnh khiến da mặt bị tổn thương nặng nề vì mụn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.