Tình duyên 12 con giáp ngày 22/11/2021: Dần êm đẹp, Ngọ cần tỉnh táo hơn

Những người mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương tránh việc lo nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ người bên cạnh. Chỉ cần bản mệnh hết lòng với tình yêu hiện tại bằng tất cả sự chân thành, hạnh phúc sẽ là câu trả lời xứng đáng.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Sửu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Sửu vẫn chưa đi đến hồi kết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình duyên của Tuổi Dần trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Dần nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tuổi Mão

Các cặp đôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vả vì không hiểu nhau. Chỉ khi người trong cuộc cam tâm tình nguyện đặt mình vào vị trí của đối phương thì may ra mới dung hoà được mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Tuổi Thìn

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thìn nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Tuổi Tỵ

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Tỵ khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Trong tình yêu Tuổi Ngọ đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tình yêu Tuổi Ngọ đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm tuổi Mùi hài hoà. Nhân duyên vượng đem lại cho người độc thân những cơ hội tìm hiểu với đối tượng phù hợp. Cuộc sống vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian tranh cãi, hiểu lầm liên tục.

Tuổi Thân

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thân có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Tuổi Dậu nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ.

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi trong ngày này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuy nhiên, tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Tuất không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Tuất cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi trong ngày này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.