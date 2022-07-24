Số trời đã định, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này sinh ra đã có số phú quý giàu sang, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn khổ cũng khó

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 00:39

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, nếu biết tận dụng thì những thử thách, khó khăn của họ sẽ giảm đi được nhiều phần, tài lộc mỗi ngày một gia tăng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, họ tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó. 

Số trời đã định, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này sinh ra đã có số phú quý giàu sang, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn khổ cũng khó - Ảnh 1

Đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dậu cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dậu cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Dậu cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ. Bên cạnh tài vận thì vận đào hoa của tuổi Dậu cũng thăng hoa bất ngờ, đối với những người độc thân thì có cơ hội lên xe hoa trong năm nay.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người cầm tinh con Dê vô cùng hiền lành lương thiện. Người tuổi Mùi có cuộc sống sung túc, ổn định, bản mệnh thường thông minh sắc sảo, tài trí hơn người. Con giáp may mắn này cũng sống tình cảm và giàu lòng trắc ẩn, luôn quan tâm đến người thân, bạn bè. Con giáp này không hướng đến cuộc sống giàu sang mà là muốn một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, tràn ngập yêu thương.

Số trời đã định, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này sinh ra đã có số phú quý giàu sang, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn khổ cũng khó - Ảnh 2

Tử vi cho biết, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7) vận may của người tuổi Mùi ngày càng rõ rệt. Bề ngoài họ có vẻ an nhàn, không để ý mấy đến sự đời nhưng thực tế họ là người có năng lực lại cẩn thận, chắc chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7) vận may của người tuổi Mùi ngày càng rõ rệt. Bề ngoài họ có vẻ an nhàn, không để ý mấy đến sự đời nhưng thực tế họ là người có năng lực lại cẩn thận, chắc chắn. Chính vì vậy mà cuộc sống của họ sẽ không tầm thường. Đối với người tuổi Mùi gia đình luôn là điều thiêng liêng và rất quan trọng. Con giáp này hướng về người thân yêu, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình cũng như làm những việc có thể để giúp các thành viên khác phát triển, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tỵ

Người tuổi Rắn sinh ra vốn mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ nên trong cuộc sống khi người tuổi Tỵ đặt ra mục tiêu họ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Cuộc sống của người tuổi Tỵ nhiều khi cũng gặp được được những khó khăn bất chắc. Nhưng thời gian tới, họ sẽ có những bước tiến vững vàng.

Số trời đã định, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này sinh ra đã có số phú quý giàu sang, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn khổ cũng khó - Ảnh 3

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7) người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới trong công việc

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đúng 3 giờ chiều chủ nhật (24/7) người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới trong công việc. Người tuổi Tỵ hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp: Đúng 3 giờ sáng chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ban hũ vàng tận nhà, Phật Bà phù hộ gia đạo an yên, gia đình sung túc, cuộc sống phú quý ập tới muốn nghèo cũng khó

Tử vi 12 con giáp: Đúng 3 giờ sáng chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ban hũ vàng tận nhà, Phật Bà phù hộ gia đạo an yên, gia đình sung túc, cuộc sống phú quý ập tới muốn nghèo cũng khó

Theo quan niệm dân gian, những ngày cận tháng 7 âm lịch thường sẽ có những điềm xui xẻo tai ương, tuy nhiên, riêng 3 con giáp này được Thần Tài cho lộc, được bề trên ban phúc đức, công việc hanh thông, kinh doanh như diều gặp gió, tiền tài đổ về túi liên tục, cuộc sống giàu sang bắt đầu từ 3 giờ sáng chủ nhật (24/7).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui