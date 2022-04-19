Sinh vào các tháng âm lịch này, cánh đàn ông dễ tìm được cô vợ hoàn hảo 99.99%, hôn nhân nồng ấm, sự nghiệp vụt sáng

Người đàn ông sinh vào tháng đầu tiên theo lịch âm có rất tham vọng ngay từ khi còn nhỏ. Anh ấy luôn đặt mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho mọi việc và khát khao làm được những việc lớn trong cuộc đời.

Họ sẽ không mập mờ trong những mối quan hệ tình cảm. Sau khi xác nhận rằng bên kia thực sự là người họ muốn tiến tới hôn nhân, điều đó có nghĩa người phụ nữ ấy phải hội tụ đủ cả phẩm chất đạo đức và sự thông minh.

Ngay cả khi bên kia không quá xinh đẹp nhưng đủ tốt, họ cũng sẽ muốn ở bên nhau. Sự lựa chọn của họ thường đúng.

Đàn ông sinh vào tháng đầu tiên theo âm lịch, người vợ của họ sẽ là điểm tựa vững chắc cho chồng trong sự nghiệp. Đồng thời, người phụ nữ ấy luôn chăm sóc nhà cửa chu đáo, hiếu thảo với cha mẹ chồng và giáo dục con cái rất tốt.

Do đó, người đàn ông luôn yên tâm và làm việc chăm chỉ bên ngoài, tất nhiên, họ sẽ thành công hơn trong sự nghiệp.

Tháng 7 Âm lịch

Xem tử vi, hầu hết những người đàn ông sinh vào tháng 7 âm lịch đều rất tiết kiệm và có nhiều của cải trong cuộc sống. Họ có những ý tưởng riêng về lựa chọn bạn đời. Hầu hết họ có xu hướng tìm những người phụ nữ dịu dàng, duyên dáng và hiếu thảo.

Vợ của họ là những người có khả năng chăm sóc việc nhà và khả năng giáo dục con cái xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu “dâu thảo, mẹ hiền”.

Đàn ông sinh vào tháng 7 âm lịch có một cuộc dư giả, giàu có, đi du lịch liên tục, khiến bao người ngưỡng mộ. Những ai sinh vào ngày này Âm Lịch năm 2019 phúc đức như hoa như ngọc

Khi tìm thấy một người phụ nữ tốt, đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đặt ra, sự giàu có của người đàn ông sinh tháng này sẽ dần tích lũy và sự nghiệp của họ sẽ ngày càng thành công hơn.

Tháng 10 Âm lịch

Lịch vạn niên cho hay, hầu hết những người đàn ông sinh vào tháng 10 theo âm lịch đều rất tham vọng. Họ mong muốn kiểm soát được nhiều thứ nhất có thể trong cuộc sống của mình.

Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm bạn đời, họ đánh giá cao tài năng của người khác. Người phụ nữ họ muốn đi tới hôn nhân không chỉ là nhân vật tốt, hiền lành, tốt bụng mà cần có sự thông minh và những tài năng nhất định. Coi số mệnh sướng khổ qua giờ sinh theo mùa

Người phụ nữ ấy có thể cung cấp những lời khuyên có giá trị cho sự nghiệp và các khía cạnh khác trong cuộc sống của chồng. Đồng thời, họ có thể tự chăm sóc bản thân mình, cho gia đình chồng và những đứa trẻ.

Người đàn ông sinh vào tháng 10 theo lịch âm rất đẹp trai và xuất sắc, luôn có hoài bão lớn, xuất chúng và tìm ra lý tưởng của chính mình. Khi kết hôn với người bạn đời, được sự giúp đỡ của họ, sự nghiệp tiến thêm một bước, lên như diều gặp gió là điều trong tầm tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm