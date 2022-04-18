Tử vi ngày 18/4/2022 của 12 con giáp: SỬU tài năng, MÃO thờ ơ, THÌN vướng rắc rối    

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết tử vi của 12 con giáp vào ngày 18/04/2022.

 

Tử vi ngày 18/4/2022 của 12 con giáp: SỬU tài năng, MÃO thờ ơ, THÌN vướng rắc rối     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

1.Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Tý

Theo tử vi ngày 18/4/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý được Tam Hội nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn thậm chí tìm ra được hướng đi mới cho riêng mình, nhờ vậy hiệu suất công việc được nâng cao hơn hẳn.

 

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể gặp được người có cùng chí hướng trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng giữ quan hệ hợp tác với đối phương, đôi bên có thể hợp tác ăn ý, giúp tiền đổ về đầy túi.

 

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy cho thấy vợ chồng bạn dễ rơi vào cảnh lục đục. Bạn thường xuyên nảy sinh những nghi ngờ vô căn cứ với đối phương, khiến các cuộc tranh cãi nổ ra liên tiếp. Hãy chú ý cách ứng xử của mình, đừng làm đối phương tổn thương.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Sửu

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu có chức có quyền khẳng định được vị thế của mình khi ở trước đám đông. Bạn là nhà lãnh đạo tài năng, có thể sắp xếp nhân viên vào đúng những vị trí phù hợp với năng lực của họ.

 

Người làm công ăn lương có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, là bàn đạp để bạn thăng tiến trong tương lai.

 

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Dần

Theo tử vi ngày 18/4/2022 của 12 con giáp, Chính Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Dần. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được một khoản thưởng nóng do những đóng góp cho tập thể trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

 

Nếu là người làm ăn, kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Dù có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, song khoảng lợi nhuận, lãi lời chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

 

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, bạn nên sắp xếp kế hoạch để thực hiện cho phù hợp, có như vậy mới gặp được nhiều may mắn, việc không phù hợp thì lùi sang thời gian khác.

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Mão

Mộc khắc Thổ cảnh báo những đổ vỡ, tổn thương có thể đến với người tuổi Mão trong ngày hôm nay. Bạn quá thờ ơ với gia đình mình nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng trở nên lạnh nhạt. Thậm chí có người phải chịu cảnh phản bội của nửa kia.

 

Nếu vẫn còn quý trọng gia đình mình và dành tình yêu thương cho nửa kia, bạn nên tìm cách cứu vãn trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Đừng viện lý do công việc bận rộn để tiếp tục đắm mình trong thế giới riêng nữa.

 

Thiên Tài lại đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho con giáp này. Những người luôn chăm chỉ với các công việc làm thêm có thể nhận được khoản tiền lương tương xứng. Mức sống của gia đình bạn đang dần được cải thiện.

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Thìn

 

Xem tử vi ngày 18/4/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động không như mong muốn tới người tuổi Thìn. Bản mệnh thường bị kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại nên công việc tưởng chừng quen thuộc cũng vướng phải đủ loại rắc rối.

 

Vì thế, bạn cần nhắc nhở mình hết sức tập trung khi làm việc, đừng tưởng rằng việc mình đã làm quen tay rồi thì có thể lơ là. Đặc biệt trong các công việc kí kết hợp đồng, nếu lỡ đãng, bạn sẽ vướng phải những rắc rối tốn công sức khắc phục.

 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Tị

Chính Quan chiếu rọi, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Tị vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể.

 

Tuy nhiên, một số người lại có thái độ dễ dàng thỏa mãn, không muốn tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Tuy nhiên, bây giờ vẫn là quá sớm để "giậm chân tại chỗ". Bạn nên tiếp tục cố gắng nếu không muốn kẻ khác vượt qua mình.

 

Hỏa sinh Thổ,  người độc thân có nhân duyên tốt với các đối tượng khác giới. Thậm chí, hôm nay có người còn nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho người ấy một cơ hội.

  

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Ngọ

 Tử vi hôm nay thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ dễ gặp phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Những kẻ xấu bụng có thể nhân lúc bạn sơ suất để tìm cách hãm hại bạn, khiến công lao của bạn đổ sông đổ bể.

 

Do đó, con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân mình cẩn thận và có cái nhìn đa chiều hơn về mọi việc. Đặc biệt, bạn chớ nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý mình. Hãy luôn nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm và thực sự muốn tốt cho mình.

 

Ngược lại, Hỏa sinh Thổ cho thấy vợ chồng bạn sẽ có 1 ngày ngọt ngào với những kỷ niệm được hâm nóng lại. Đôi bên cùng trân trọng khoảng thời gian đã qua và mong muốn có thể tạo ra thêm nhiều kỷ niệm hơn nữa trong tương lai.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Mùi

 Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi quá tự tin về bản thân nên thường có cái nhìn thiếu chính xác về mọi việc. Bạn nên khiêm tốn hơn để có thể nhìn nhận chính xác về bản thân mình, tránh việc bị người khác chê cười.

 

Người làm ăn kinh doanh dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi co với khách hàng, đối tác của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm ra cách trao đổi, thảo luận hiểu quả nhất, còn nếu càng nóng nảy, mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc.

 

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần và Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Thân

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Thân dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp. Khuyên con giáp này nên biết thế nào là đủ, chớ tham lam những thứ không phải là của mình, cuối cùng đẩy bản thân vướng vào rắc rối.

 

Một số người trẻ tuổi có thể đưa ra những quyết định mù quáng trong ngày hôm nay. Bạn muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại chưa có cái nhìn bao quát về mọi việc, đó chính là nguyên nhân khiến bạn lâm vào đủ mọi loại rắc rối.

 

Thổ sinh Kim, may mắn, những người đã lập gia đình sẽ tìm được cách hiệu quả để hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm đang tồn tại giữa 2 người. Vợ chồng bạn đang dần thấu hiểu nhau hơn, chín chắn hơn trong cách hành xử.

 

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có tinh thần hăng hái, quyết tâm khi bắt tay vào công việc. Bạn tin tưởng vào bản thân, cho rằng mình có những thế mạnh riêng, chỉ cần phát huy đúng lúc là ắt khẳng định được vị thế.

 

Tinh thần tích cực, hăng hái của con giáp này có thể truyền cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều cảm thấy hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn. Bạn là một nhân viên gương mẫu trong mắt lãnh đạo, dễ được đề bạt trng tương lai.

 

Thổ sinh Kim, với những người đã có đôi có cặp, bạn dễ tìm được niềm vui giản đơn chỉ nhờ những lời quan tâm hoặc những hành động nho nhỏ từ người mình thương. Tình yêu giữa 2 người đang ngày càng lớn thêm theo năm tháng.

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Tuất

Tiếp nối tử vi ngày 17/4/2022 của 12 con giáp, Sửu Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất tự coi mình là nhất nên thường bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài. Càng kiêu ngạo bao nhiêu, bạn lại càng dễ vướng phải sai lầm bấy nhiêu.

 

Đã đến lúc con giáp này hạ cái tôi của mình xuống và nhìn thẳng vào sự thật. Bạn chẳng phải là người đứng đầu thiên hạ nên việc mắc phải lỗi sai là đương nhiên. Hãy dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa, bạn mới có thể tiến bộ mỗi ngày được.

 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

  1. Tử vi ngày 18/4/2022 tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia đang ngày càng trở nên tệ hại hơn. Đôi bên thường xuyên rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, không ai muốn nói thêm 1 lời với ai, chỉ quan tâm đến công việc của riêng mình.

 

Với người độc thân, có thể do quá tập trung vào công việc mà bạn có phần xao nhãng trong chuyện tình cảm. Bạn cảm thấy khá thản nhiên, chẳng hề vội vã, cho dù có bị cha mẹ nhắc nhở hay trông thấy bạn bè xung quanh mình đều đã có đôi.

 

Thương Quan giáng họa, người làm công ăn lương vướng phải nhiều khó khăn trong công việc. Bạn bị cấp trên chèn ép nên khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Có lẽ con giáp này cần phải xem xét lại môi trường làm việc của mình

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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